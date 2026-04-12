رغم إجازة البنوك | أكبر سعر دولار يسجل 53.1 جنيه .. اليوم

أظهر سعر أكبر دولار في مصر استقرارًا وذلك في تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026؛ على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك لدرجات مستقرة منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية خلال الخميس الماضي وحتي اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.08 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 52.99 جنيهًا للشراء و53.09 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53 جنيًها للشراء و 53.1 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات و مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار 53.05 جنيهًا للشراء و 53.15 جنيهًا للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.08 جنيهًا للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي،أبوظبي الأول".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 53.1 جنيهًا للشراء و53.2 جنيهًا للبيع في بنوك " نكست،سايب، HSBC".

وسجل ثاني أعلي دولار 53.09 جنيهًا للشراء و 53.19 جنيهًأ للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي،التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي".

سعر الاحتياطي النقدي

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مارس الماضي مقدارا طفيفا بلغ 80 مليون دولار علي أساس شهري .

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد سجل الاحتياطي النقدي بنهاية مارس الماضي 52.83 مليار دولار مقارنة بنحو 52.75 مليارا في فبراير السابق.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوى.