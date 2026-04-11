الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر الدولار اليوم في البنوك بعد التراجع الأخير

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه داخل البنوك وماكينات الصراف الآلي ، مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث اختتمت تعاملات الخميس على تراجع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري كالتالي:

  • 53.07 جنيه للشراء
  • 53.20 جنيه للبيع

ويُعد سعر البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك في تسعير العملات اليومية، باعتباره المرجع الأساسي لحركة السوق.

سعر الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة متقاربة إلى حد كبير، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار داخل البنك الأهلي المصري:

  • 53.09 جنيه للشراء
  • 53.19 جنيه للبيع
    سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر جاءت الأسعار مماثلة تقريبًا:

  • 53.09 جنيه للشراء
  • 53.19 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية فقد سجل:

52.99 جنيه للشراء

53.09 جنيه للبيع

بنوك أخرى

استقرت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة عند مستويات متقاربة، حيث تراوحت بين:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم الاستقرار

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار النقدي.

نمو ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقارنة بـ 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات في يناير 2026 نموًا بنسبة 21% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، وهو ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي داخل السوق.

سعر الدولار رسميًا الآن

هل يشهد الدولار تحركات قريبة؟

رغم حالة الاستقرار الحالية، يظل سوق الصرف خاضعًا لتأثيرات خارجية مثل أسعار الفائدة العالمية وحركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي.

 الفترة المقبلة قد تشهد تحركات محدودة في سعر الدولار، لكنها ستظل مرتبطة بشكل أساسي بالعوامل الاقتصادية العالمية ومدى استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي.

في المجمل، يعكس استقرار سعر الدولار اليوم السبت حالة من التوازن داخل السوق المصرفي ، مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات النقدية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ما يمنح الاقتصاد المحلي قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة التقلبات العالمية خلال الفترة المقبلة.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

نشات الديهي

نشأت الديهي : مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران تجري وسط صراع روايات

الحرب على إيران

اللواء نصر سالم: من المستبعد استخدام ترامب للسلاح النووي ضد إيران

مضيق هرمز

مضيق هرمز .. ورقة ضغط إيرانية على واشنطن في المفاوضات | نصر سالم يكشف الأسباب

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

