سعر الدولار اليوم في البنوك بعد التراجع الأخير

شهد سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه داخل البنوك وماكينات الصراف الآلي ، مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث اختتمت تعاملات الخميس على تراجع.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري كالتالي:

53.07 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

ويُعد سعر البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك في تسعير العملات اليومية، باعتباره المرجع الأساسي لحركة السوق.

سعر الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة متقاربة إلى حد كبير، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار داخل البنك الأهلي المصري:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر جاءت الأسعار مماثلة تقريبًا:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية فقد سجل:

52.99 جنيه للشراء

53.09 جنيه للبيع

بنوك أخرى

استقرت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة عند مستويات متقاربة، حيث تراوحت بين:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم الاستقرار

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار النقدي.

نمو ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقارنة بـ 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات في يناير 2026 نموًا بنسبة 21% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، وهو ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي داخل السوق.



هل يشهد الدولار تحركات قريبة؟

رغم حالة الاستقرار الحالية، يظل سوق الصرف خاضعًا لتأثيرات خارجية مثل أسعار الفائدة العالمية وحركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي.

الفترة المقبلة قد تشهد تحركات محدودة في سعر الدولار، لكنها ستظل مرتبطة بشكل أساسي بالعوامل الاقتصادية العالمية ومدى استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي.

في المجمل، يعكس استقرار سعر الدولار اليوم السبت حالة من التوازن داخل السوق المصرفي ، مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات النقدية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ما يمنح الاقتصاد المحلي قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة التقلبات العالمية خلال الفترة المقبلة.