عيد القيامة .. هل غدا إجازة؟

موعد عيد القيامة 2026، يختلف موعد هذا العيد من عام لآخر إذ تحدد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موعده بناءا على حسابات فلكية طويلة وشروط وضعتها الكنيسة عبر تاريخها، والمعروفة باسم حساب الإبقطي ، وهو نظام فلكي يعكس عمر القمر في بداية السنة القبطية.

موعد عيد القيامة 2026

عيد القيامه.. هل غدا إجازة؟

وتستعد الكنائس المصرية بمختلف طوائفها القبطية الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، والأسقفية للاحتفال بعيد القيامة المجيد 2026، الذي يعد أحد أبرز الأعياد المسيحية الكبرى، بعد عيدي الميلاد والغطاس.

تحديد موعد عيد القيامة 2026

ويرجع هذا النظام إلى القرن الثالث الميلادي، حيث وضعه الفلكي المصري بطليموس الفرماوي في عهد البابا ديميتريوس الكرام، البطريرك الثاني عشر، ليصبح الأساس المعتمد لتحديد موعد العيد في الكنائس الشرقية.

وقد تم اعتماد هذا الحساب قديما من قبل عدد من الكنائس الكبرى، كما أقره مجمع نيقية عام 325 ميلاديا، قبل أن تختلف بعض الكنائس الغربية لاحقا بعد إدخال تعديلات على التقويم.

شروط تحديد موعد عيد القيامة

تعتمد الكنيسة في تحديد موعد العيد على عدة شروط رئيسية، أبرزها:

أن يكون الاحتفال يوم أحد

أن يأتي بعد الاعتدال الربيعي في 21 مارس

أن يكون عقب عيد الفصح اليهودي

موعد عيد القيامة 2026

يوافق عيد القيامة المجيد في مصر لعام 2026 يوم الأحد 12 أبريل، على أن تقام صلوات القداس مساء السبت 11 أبريل، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، بمشاركة قيادات الكنائس وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الدولة.

ويعد عيد القيامة مناسبة دينية وروحية مهمة لدى المسيحيين، حيث يحتفلون به إحياء لذكرى قيامة السيد المسيح، وسط أجواء من الصلاة والاحتفالات الكنسية.

عيد القيامه.. هل غدا إجازة؟

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

13 أبريل: شم النسيم

25 أبريل: عيد تحرير سيناء

1 مايو: عيد العمال

26 مايو: وقفة عيد الأضحى

30 مايو: عيد الأضحى

18 يونيو: رأس السنة الهجرية

2 يوليو: ثورة 30 يونيو

23 يوليو: ثورة 23 يوليو

26 أغسطس: المولد النبوي

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة