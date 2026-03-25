موعد عيد الأضحى 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الأربعاء والخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيء؟.. اعرف الموقف بعد تعطيل الدراسة
أستاذ علاقات دولية: الضربات الأمريكية على إيران مُستمرة.. والتفاوض مرهون بالقوة على الأرض|فيديو
أعظم سفير رياضي .. عمرو محمود ياسين يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح
الاتحاد الإيراني يستدعي لاعبه من الدوري الألماني .. ما السبب؟
للمرة الأولى .. إسرائيل تكشف نواياها في جنوب لبنان من الحدود وحتى نهر الليطاني
تشاد تُجلي لاجئين سودانيين مع تصاعد التوتر .. وانتشار قواتها العسكرية قرب الحدود
حبات برد وأمطار غزيرة .. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
هنشوفها بعنينا كلنا | شعبة الذهب تعلن خبرًا غير متوقع بسبب حرب إيران
الوداد المغربي يتعاقد مع كارتيرون بعد الخروج الصادم من الكونفيدرالية
شعبة الخضروات : ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت .. وهتنزل قريّب
كارثة جوية في كولومبيا .. تحطم طائرة عسكرية وسقوط عشرات الموتى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد عيد الأضحى المبارك 2026
محمد غالي

يترقب العديد من المواطنين موعد عيد الأضحى المبارك 2026، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مجموعة من التفاصيل الفلكية المهمة المتعلقة بتحديده.

وأوضح المعهد أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية. 

وأشار إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في جميع الدول العربية والإسلامية، كما يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس، بفارق 13 دقيقة في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة.

وفي باقي محافظات مصر، يغرب القمر قبل الشمس بفترات تتراوح بين 5 و12 دقيقة، بينما تتراوح هذه المدة في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة. 

وبناء على ذلك، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 متمما لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

من جانبه، أشار مركز الفلك الدولي إلى احتمال وجود اختلاف في تحديد بداية الشهر بين النصف الشرقي والغربي من الكرة الأرضية، نتيجة اختلاف إمكانية رؤية الهلال. 

ففي نطاق التقويم الهجري الشرقي، تكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الرؤية، وبالتالي تبدأ غرة ذي الحجة يوم 18 مايو، وتكون وقفة عرفات يوم 26 مايو، والعيد يوم 27 مايو. 

أما في نطاق التقويم الغربي، فقد تكون رؤية الهلال ممكنة، مما يجعل غرة ذي الحجة يوم 17 مايو، ووقفة عرفات يوم 25 مايو، والعيد يوم 26 مايو 2026.

وبحسب البيانات الرسمية، من المقرر أن توافق وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن تبدأ إجازة العيد من الأربعاء 27 مايو وحتى السبت 30 مايو، ولمدة خمسة أيام. 

كما ينتظر صدور قرار رسمي من وزارة العمل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو لتحديد إجازة القطاع الخاص.

موعد عيد الأضحى المبارك موعد عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

أرشيفيه

اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص

مصطفى بكري

قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

ترشيحاتنا

مديرية الصحة بقنا

بسبب سوء الطقس.. إجازة بمدارس التمريض في قنا يومي الأربعاء والخميس

فريق طبي

الدقهلية.. نجاح جراحة دقيقة بمستشفى شربين لعلاج كسر مفتت بالقوس الوجني دون ندبات إضافية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يعلن الطوارئ القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

بالصور

أبرز توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في 2026.. هل تحققت بعض تنبؤاتها؟

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026

4 مشروبات غنية بفيتامين د.. لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة وحماية القلب

أفضل 4 مشروبات غنية بفيتامين د

بعد الكحك والرنجة والفسيخ .. 10 نصائح فعالة للتخلص من زيادة الوزن بعد عيد الفطر

نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد

الفلفل الحار .. ما أهم فوائده للقلب والدماغ بعيدًا عن طعمه الحارق؟

فوائد الفلفل الحار الصحية

فيديو

رحلة شاب مع مرض نادر

40 يومًا .. بداية رحلة شاب مع مرض نادر تنتهي بقصة أمل ودعم من المجتمع

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد