موعد عيد الأضحى 2026

يترقب العديد من المواطنين موعد عيد الأضحى المبارك 2026، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مجموعة من التفاصيل الفلكية المهمة المتعلقة بتحديده.

موعد عيد الأضحى المبارك 2026

وأوضح المعهد أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأشار إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في جميع الدول العربية والإسلامية، كما يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس، بفارق 13 دقيقة في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة.

وفي باقي محافظات مصر، يغرب القمر قبل الشمس بفترات تتراوح بين 5 و12 دقيقة، بينما تتراوح هذه المدة في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة.

وبناء على ذلك، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 متمما لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

من جانبه، أشار مركز الفلك الدولي إلى احتمال وجود اختلاف في تحديد بداية الشهر بين النصف الشرقي والغربي من الكرة الأرضية، نتيجة اختلاف إمكانية رؤية الهلال.

ففي نطاق التقويم الهجري الشرقي، تكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الرؤية، وبالتالي تبدأ غرة ذي الحجة يوم 18 مايو، وتكون وقفة عرفات يوم 26 مايو، والعيد يوم 27 مايو.

أما في نطاق التقويم الغربي، فقد تكون رؤية الهلال ممكنة، مما يجعل غرة ذي الحجة يوم 17 مايو، ووقفة عرفات يوم 25 مايو، والعيد يوم 26 مايو 2026.

وبحسب البيانات الرسمية، من المقرر أن توافق وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن تبدأ إجازة العيد من الأربعاء 27 مايو وحتى السبت 30 مايو، ولمدة خمسة أيام.

كما ينتظر صدور قرار رسمي من وزارة العمل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو لتحديد إجازة القطاع الخاص.