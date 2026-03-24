انتظام الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية بعد إجازة عيد الفطر المبارك واستعدادات مكثفة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية انتظام الدراسة بجميع كلياتها، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الجامعي، وحرص الجامعة على استقرار وانتظام العملية التعليمية.

وأكدت الجامعة أنها انتهت من كافة الترتيبات اللوجستية والتعليمية اللازمة لضمان سير المحاضرات بكفاءة، بالتزامن مع الاستعداد المبكر لانطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي تُعقد وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية وأحدث نظم التقييم المتبعة في الجامعات الدولية.

وأوضحت أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن منظومة متكاملة تشمل جميع الكليات، بمشاركة أعضاء هيئتي التدريس والإدارة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على التركيز والتميز خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.

وجدير بالذكر أن جامعة عين شمس الأهلية تواصل جهودها لتقديم تجربة تعليمية متطورة تجمع بين الجودة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

