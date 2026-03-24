الأنبا زوسيما يترأس يومًا روحيًا للسيدات بكرمة الرسل في عيد الأم

نظَّمت لجنة الأسرة بإيبارشية أطفيح، يومًا روحيًا للسيدات بمناسبة عيد الأم، حيث اجتمع ما يزيد على ٥٠٠ سيدة من الأمهات من بعض كنائس الإيبارشية، بمقر المطرانية بكرمة الرسل بأطفيح.

وقد صلّى معهن نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح والصف، القداس الإلهي، بالاشتراك مع عدد من الآباء الكهنة الموقَّرين، والشمامسة، والخدّام.

وخلال القداس الإلهي ألقى نيافته عظة روحية، كما ألقى كلمة روحية أخرى خلال اليوم بعنوان: «اِمْرَأَةٌ فَاضِلَةٌ مَنْ يَجِدُهَا؟ لِأَنَّ ثَمَنَهَا يَفُوقُ اللآلِئَ».

وخلال اليوم قدَّمت كنيسة الشهيدين بصول بعض الألحان والترانيم الروحية، بصوت مجموعة من سيدات الكنيسة، واختُتم اليوم بتوزيع هدية تذكارية على الحاضرات.

