الأنبا توما يترأس اللقاء الثالث لخدمة الكنائس الست المشتركة

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اللقاء الثالث لخدمة الكنائس الست المشتركة (طما، القطنة والأغانة، نجع مبارك، المخالفة، الجزازرة، والكتكاتة)، بمشاركة شبيبة المرحلتين الإعدادية، والثانوية.

شارك في فعاليات اليوم نحو 120 من المخدومين، والخدّام،  بجانب الآباء الكهنة، كما تولّى قيادة وتنظيم اليوم الأخ صفوت بدري، والأخ فادي هنري، حيث بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية، تلاها فقرة تعارف بين المشاركين.

تلا ذلك، اللقاء الأوّل بعنوان "ثقافة جديدة نحو جسدنا لنمجّد الله في خلقه"، حيث تناول مفاهيم أساسيّة في التربية الجنسيّة من منظور مسيحي متكامل. قام بتنشيط اللقاء نخبة من الأطباء المتخصّصين، إذ أدارت الدكتورة ماريان ناصر الحوار مع الفتيات، بينما تولّى الدكتور أندرو اللقاء مع الفتيان.

وعقب ذلك، تم تنظيم اللقاء الثاني، الذي جاء استكمالًا لمحور "عتبة النضوج"، من خلال التركيز على معرفة الذات وفق معايير تساعد على بلوغ النضج الإنساني، والروحي. كذلك، تم تقسيم المشاركين بحسب المراحل العمريّة، حيث قدّم الأخ أيمن كرم اللقاء للمرحلة الإعدادية، فيما تولّى الأخ إيليا رفعت تقديمه لمرحلة الثانوية.

تضمن اليوم أيضًا الفقرات الترفيهية برنامج، بقيادة فريق "Way Not"  المكوّن من ثمانية خدّام. واختُتم اللقاء بكلمة نيافة الأنبا توما، الذي عبّر فيها عن تقديره لمستوى اللقاءات، وغناها بالمفاهيم التكوينيّة، مؤكدًا أهمّيتها في بناء شخصيّة متوازنة لأبناء الإيبارشيّة على الصعيدين الروحي، والاجتماعي.

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

