بعد عيد الفطر .. قائمة إجازات 2026

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر2026، ارتفعت عمليات البحث عن إجازات2026 المتبقية خلال العام الجاري ، و موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة خلال شهر أبريل لكل القطاعات الحكومي والخاص و المدارس والبنوك .

إجازات 2026

13 أبريل: إجازة شم النسيم

25 أبريل: عيد تحرير سيناء

1 مايو: عيد العمال

26 مايو: وقفة عيد الأضحى

27 إلى 29 مايو: إجازة عيد الأضحى

16 يونيو: رأس السنة الهجرية

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو: عيد ثورة يوليو

26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

موعد إجازة شم النسيم

تتصدر «إجازة شم النسيم» اهتمامات الموظفين حاليا كأقرب عطلة عقب العودة من إجازة العيد وبحسب أجندة العطلات الرسمية المنشورة عبر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، يوافق عيد شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وهى إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالدولة.

موعد عيد الأضحى2026

وفقا لخريطة الإجازات الرسمية، ستكون إجازة وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، فيما تمتد عطلة عيد الأضحى2026 من الأربعاء 27 وحتى السبت 30 مايو 2026.

وفقًا للتقرير الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي، يولد هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ مباشرة بعد الاقتران، عند الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هـ، الموافق 16 مايو 2026، مشيرًا إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع المدن العربية والإسلامية.

وأوضح المعهد أن القمر، في طور الهلال القديم، سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية بمقدار 13 دقيقة في مكة المكرمة، و7 دقائق في القاهرة، فيما تتراوح مدد الغروب في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة، بينما تتفاوت في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.