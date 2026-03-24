بعد إجازة العيد.. هذه الأبراج الأكثر حماسًا للعودة إلى العمل

مع انتهاء إجازة عيد الفطر، يبدأ الكثيرون في استعادة وتيرة العمل تدريجيًا، إلا أن بعض الأبراج الفلكية تعود بنشاط ملحوظ وحماس كبير، يجعلها أكثر قدرة على الإنجاز منذ اليوم الأول.

في مقدمة هذه الأبراج يأتي برج الحمل، الذي يتمتع بطاقة عالية ورغبة قوية في بدء مهام جديدة دون تأجيل، حيث يرى في العودة للعمل فرصة لإثبات نفسه وتحقيق أهداف سريعة.

كما يبرز برج الجدي كأحد أكثر الأبراج التزامًا، إذ يتعامل مع العمل بجدية شديدة، ويضع خططًا واضحة لتعويض فترة الإجازة واستكمال المهام بكفاءة.

ولا يقل عنه نشاطًا برج العذراء، الذي يعتمد على التنظيم والدقة، فيبدأ بترتيب أولوياته ومراجعة تفاصيل عمله، ما يمنحه دفعة قوية للانطلاق من جديد.

ومن ناحية أخرى، يعود برج القوس بحالة من التفاؤل والطاقة الإيجابية، حيث تساعده الإجازة على تجديد أفكاره والسعي نحو تنفيذ خطط مبتكرة.

ويظهر أيضًا برج الدلو، الذي يستغل فترة الراحة في تطوير رؤى جديدة، ويعود بأفكار غير تقليدية تسهم في تحسين أدائه المهني.

ويؤكد خبراء الفلك أن العودة القوية للعمل لا تعتمد فقط على البرج، بل على الحالة النفسية والاستعداد الذهني بعد الإجازة، إلا أن هذه الأبراج تظل الأكثر استعدادًا لاستعادة النشاط سريعًا وتحقيق إنتاجية ملحوظة.