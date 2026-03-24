صحة مطروح : لجان مرور مفاجئة على المستشفيات خلال عيد الفطر.. صور

اكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح قيام لجان مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي والإدارات الفنية بالمديرية للمرور المفاجئ على مستشفيات المحافظة بالإضافة إلى الجولات المرورية .

وأضاف قيام لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بالمرور المسائى على مستشفي الضبعة المركزى ومستشفى الحمام المركزي والمرور الصباحى على مستشفى رأس الحكمة المركزى لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

وقام الدكتور مصطفى عطية مدير إدارة الخدمات الطبية بالمرور الصباحى على مستشفى رأس الحكمة المركزى والمرور المسائى مستشفى الضبعة المركزى.

وقام الدكتور محمود منصور مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمرور الصباحى على مستشفى مطروح العام والمرور المسائى على مستشفى الحمام المركزي ومستشفى التوليد والصحة الانجابية.

وقامت الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة سلامة المرضى بالمرور على مستشفى التوليد والصحة الانجابية ومستشفى الأطفال التخصصي.

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة سارة عبد الفتاح عضو الطب العلاجى ومدير إدارة الكلى وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى مطروح العام .

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور سيد مصيلحي عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحى على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية .

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة إيمان جمعه مسئول الحضانات بالمديرية وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى الأطفال التخصصي

وقامت لجنة برئاسة الدكتور سامى صالح مدير إدارة العلاج الطبيعي للمرور على مستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

وتفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.كما تم المرور على معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة .

وأكدت اللجنة ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي .

و أكدتةمديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .