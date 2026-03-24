الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة
براءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس ورفض الدعوى المدنية
صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس
سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا
تدابير اقتصادية | توجيه رسمي من الرئيس السيسي للحكومة بسبب الأحداث الإقليمية
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية
الأردن وفرنسا تبحثان سبل إنهاء التصعيد ودعم لبنان وفلسطين وتعزيز الأمن الإقليمي
الوزراء: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر
هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة
ماس وذهب ودولارات.. زوجة إعلامي شهير تتهم خادمة أجنبية بسرقتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح : لجان مرور مفاجئة على المستشفيات خلال عيد الفطر.. صور

حملات مكثفة للمرور على المستشفيات
حملات مكثفة للمرور على المستشفيات
ايمن محمود

اكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح قيام لجان مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي والإدارات الفنية بالمديرية للمرور المفاجئ على مستشفيات المحافظة بالإضافة إلى الجولات المرورية .

وأضاف  قيام لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بالمرور المسائى على مستشفي الضبعة المركزى ومستشفى الحمام المركزي والمرور الصباحى على مستشفى رأس الحكمة المركزى لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

وقام الدكتور مصطفى عطية مدير إدارة الخدمات الطبية بالمرور الصباحى على مستشفى رأس الحكمة المركزى والمرور المسائى مستشفى الضبعة المركزى.

وقام الدكتور محمود منصور مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمرور الصباحى على مستشفى مطروح العام والمرور المسائى على مستشفى الحمام المركزي ومستشفى التوليد والصحة الانجابية.

وقامت الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة سلامة المرضى بالمرور على مستشفى التوليد والصحة الانجابية ومستشفى الأطفال التخصصي.

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة سارة عبد الفتاح عضو الطب العلاجى ومدير إدارة الكلى وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى مطروح العام .

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور سيد مصيلحي عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحى على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية .

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة إيمان جمعه مسئول الحضانات بالمديرية وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى الأطفال التخصصي

وقامت لجنة برئاسة الدكتور سامى صالح مدير إدارة العلاج الطبيعي للمرور على مستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

وتفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.كما تم المرور على معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة .

وأكدت اللجنة ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي .

و أكدتةمديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق |تفاصيل

العراق

أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق.. تفاصيل

مصلحة الضرائب

تفاصيل حزمة التيسيرات الثانية للتسهيلات الضريبية

بالصور

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

