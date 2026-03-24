الصحة: 4698 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية في ثاني وثالث أيام عيد الفطر 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 4698 خدمة طبية متنوعة خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك 2026، ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالات، لضمان توفير الرعاية الصحية العاجلة في أماكن التجمعات والمتنزهات العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل العلاجية انتشرت في 26 موقعًا بمختلف المحافظات، شملت المتنزهات العامة، محطات القطارات، وأماكن التجمعات الكبرى، حيث تم الكشف الطبي على 1547 مواطنًا.

وتضمنت الخدمات المقدمة فحوصات طبية شاملة، قياس ضغط الدم ومستويات السكر، وخدمات الطوارئ الأولية، استشارات طبية متخصصة.

وأشار الدكتور محمد غباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى صرف الأدوية مجانًا لـ 1476 حالة وفق التشخيص الطبي، لضمان العلاج الفوري دون أي أعباء مالية على المواطنين.

وتؤكد الوزارة استمرار جاهزية الفرق الطبية الميدانية وانتشار القوافل في مختلف المحافظات، لتقديم الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة خلال فترات الأعياد والمناسبات، مما يعكس التزام المنظومة الصحية بتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية في أماكن التجمعات الكبرى.