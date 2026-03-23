قافلة علاجية بقويسنا تقدم خدماتها لـ 350 مواطنًا بالساحة الشعبية

شهدت الساحة الشعبية بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية، تنظيم قافلة علاجية متكاملة.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 350 مريضًا في تخصصات متنوعة، مع توفير وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، إلى جانب متابعة الحالات المرضية، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية شاملة ومتكاملة للمترددين على القافلة.

وجاءت القافلة تحت قيادة الدكتورة شيماء شفيق نجدي، منسق القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، حيث تم تنظيم العمل داخل القافلة بكفاءة عالية، مع التأكيد على جودة الخدمة المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القوافل العلاجية تمثل أحد أهم آليات الوزارة للوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية، مشيرًا إلى استمرار تنظيم هذه القوافل بشكل دوري لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وتقديم خدمات صحية مجانية ومتميزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الصحة وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.