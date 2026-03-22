أطباء معهد الكبد بالمنوفية ينقذون 6 حالات حرجة خلال عطلة العيد

أعلن معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية عن نجاح فريق طبي متكامل في إجراء 6 عمليات دقيقة لمناظير القنوات المرارية لحالات طارئة وشديدة الخطورة، وذلك خلال اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر المبارك.

أكد الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، أن المعهد يعمل بكامل طاقته البشرية والتقنية حتى في أصعب الأوقات وأيام العطلات الرسمية، قائلاً: “إن معهد الكبد سيظل دائماً قلعة الطب في مصر والشرق الأوسط، ومهمتنا الأولى هي تلبية نداء الواجب في أي وقت. ما قام به الفريق الطبي اليوم في ثاني أيام العيد ليس غريباً على أبناء المعهد، بل هو تجسيد لرسالتنا الإنسانية والمهنية. نحن نفخر بامتلاكنا كوادر طبية تعمل بروح الفريق الواحد وتحت أصعب الظروف لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.”

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطية، المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومي، أن إدارة المستشفى وضعت جدولاً صارماً للأطقم الطبية والتمريضية خلال فترة العيد لضمان الجاهزية القصوى، مضيفاً: “إن استقبال 6 حالات حرجة لمناظير القنوات المرارية في يوم واحد وإنجازها بنجاح تام هو مؤشر على قوة البنية التحتية والكفاءة الإدارية للمستشفى. نحن لا نعتبر هذا إنجازاً استثنائياً فحسب، بل هو التزامنا الطبي تجاه كل مريض يقصدنا في وقت الأزمات، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية لضمان سلامة المرضى.”

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عصام الشيمي، مدير وحدة المناظير بالمعهد، إلى الأهمية الطبية لهذه التدخلات العاجلة، موضحاً: “الحالات التي تم التعامل معها كانت تعاني من انسدادات مرارية حادة والتهابات قد تؤدي إلى تسمم دموي في حال التأخر وإجراء هذا العدد من العمليات المعقدة في زمن قياسي يعكس التناغم بين فريق المناظير وقسم التخدير وفنيي الأشعة، وهو ما يضع المعهد في مصاف المؤسسات العالمية من حيث القدرة على إدارة الأزمات والتدخل السريع.”

ووجهت إدارة المعهد خالص الشكر لـ "أبطال المناوبات" الذين ضحوا بإجازتهم لخدمة المرضى، وفي مقدمتهم فريق المناظير دكتور أحمد إدريس، وطاقم تمريض مناظير المعهد وفنيي الأشعة.، ومن قسم التخدير الدكتور محمد غانم، ودكتور دينا، وطاقم تمريض التخدير، تقديراً لدورهم الحيوي في تأمين العمليات وضمان استقرار الحالات.

يُذكر أن معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية مستمر في رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة الاقسام (الطوارئ، العناية المركزة، والمناظير) حتى انتهاء فترة الإجازات.