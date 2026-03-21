الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بسبب تسريب الغاز.. تفاصيل وفاة 3 من أسرة واحدة بمحافظة الغربية

كتبت مروة فاضل

تسود حالة من الحزن في إحدى قرى محافظة المنوفية بسبب وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة ، بسبب تسرب الغاز.

وينتظر أهالي قرية سرسنا بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، جثامين 3 من أبناء قريتهم أب وأبنائه الاثنين عقب وفاتهم نتيجة تسريب غاز في أول أيام عيد الفطر. 

وتم نقل الجثامين إلى مستشفي شبين الكوم لعرضها علي الطب الشرعي للتصريح بدفنهم ولم يتحدد موعد الجنازة حتي الآن لحين انتهاء الطب الشرعي من عمله. 

لقي أب يدعي ممدوح شلضم وابنائه الاثنين سما واحمد مصرعهم في أول أيام عيد الفطر نتيجة تسريب غاز بشقتهم. 

وأكد الأهالي، أن الجميع يسكن في منزل العائلة وانتظروا نزولهم لأداء صلاة العيد ولكن بعد تأخرهم ذهبوا إليهم. 

وأوضح الأهالي أنهم أثناء الطرق على الأبواب تأخروا وفتحت الأم حيث كانت في حالة أعياء شديدة بعد طرق شديد وفوجئ الأهالي بوفاة الطفلين بينما كان الأب في حالة إعياء شديدة وتم نقلهم إلي المستشفي ليلقي الأب مصرعه بعد ساعات من وفاة ابنائه. 

وأشارت التحريات الأولي إلى أن الأسرة توفت بسبب تسريب غاز وتم عرضهم علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. 

وتسود حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين ينتظرون الجثامين لدفنها في مقابر الأسرة بالقرية ، حيث تحول العيد إلى جنازة ومأساة كبيرة . 

