محافظ المنوفية يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأحوال الجوية

وجه اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة، فى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، لمواجهة الأحوال والتقلبات الجوية والتعامل الفوري مع فرص سقوط الأمطار بأنحاء المحافظة.

حيث شهدت اليوم مراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع والسادات وحى شرق سقوط أمطار خفيفة.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف أولاً بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار والدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه اللازمة ومراجعة بالوعات صرف الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين .

كما أكد على أهمية التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالديوان العام للمحافظة لمتابعة المستجدات، للتدخل السريع مع أية حالات طارئة والتعامل معها بشكل سريع وفعال.