اتاخروا على صلاة العيد.. مصرع أب وابنائه في المنوفية بسبب تسريب غاز

ينتظر أهالي قرية سرسنا بمركز الشهداء في محافظة المنوفية جثامين 3 من ابناء قريتهم إب وابناءه الاثنين عقب وفاتهم نتيجة تسريب غاز في أول أيام عيد الفطر.

وتم نقل الجثامين إلي مستشفي شبين الكوم لعرضها علي الطب الشرعي للتصريح بدفنهم ولم يتحدد موعد الجنازة حتي الآن لحين انتهاء الطب الشرعي من عمله.

تفاصيل الواقعة

لقي إب يدعي ممدوح شلضم وابنائه الاثنين سما واحمد مصرعهم في أول أيام عيد الفطر نتيجة تسريب غاز بشقتهم.

وأكد الأهالي، أن الجميع يسكن في منزل العائلة وانتظروا نزولهم لأداء صلاة العيد ولكن بعد تأخرهم ذهبوا إليهم.

وأوضح الأهالي أنهم اثناء الطرق علي الأبواب تأخروا وفتحت الأم حيث كانت في حالة أعياء شديدة بعد طرق شديد وفوجئ الأهالي بوفاة الطفلين بينما كان الأب في حالة إعياء شديدة وتم نقلهم إلي المستشفي ليلقي الأب مصرعه بعد ساعات من وفاة ابنائه.

وأشارت التحريات الأولي إلي أن الأسرة توفت بسبب تسريب غاز وتم عرضهم علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتسود حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين ينتظرون الجثامين لدفنها في مقابر الأسرة بالقرية حيث تحول العيد إلي جنازة ومأساة كبيرة .