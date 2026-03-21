حوادث

اتاخروا على صلاة العيد.. مصرع أب وابنائه في المنوفية بسبب تسريب غاز

الأب الضحية
مروة فاضل

ينتظر أهالي قرية سرسنا بمركز الشهداء في محافظة المنوفية جثامين 3 من ابناء قريتهم إب وابناءه الاثنين عقب وفاتهم نتيجة تسريب غاز في أول أيام عيد الفطر. 

وتم نقل الجثامين إلي مستشفي شبين الكوم لعرضها علي الطب الشرعي للتصريح بدفنهم ولم يتحدد موعد الجنازة حتي الآن لحين انتهاء الطب الشرعي من عمله. 

تفاصيل الواقعة 

لقي إب يدعي ممدوح شلضم وابنائه الاثنين سما واحمد مصرعهم في أول أيام عيد الفطر نتيجة تسريب غاز بشقتهم. 

وأكد الأهالي، أن الجميع يسكن في منزل العائلة وانتظروا نزولهم لأداء صلاة العيد ولكن بعد تأخرهم ذهبوا إليهم. 

وأوضح الأهالي أنهم اثناء الطرق علي الأبواب تأخروا وفتحت الأم حيث كانت في حالة أعياء شديدة بعد طرق شديد وفوجئ الأهالي بوفاة الطفلين بينما كان الأب في حالة إعياء شديدة وتم نقلهم إلي المستشفي ليلقي الأب مصرعه بعد ساعات من وفاة ابنائه. 

وأشارت التحريات الأولي إلي أن الأسرة توفت بسبب تسريب غاز وتم عرضهم علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. 

وتسود حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين ينتظرون الجثامين لدفنها في مقابر الأسرة بالقرية حيث تحول العيد إلي جنازة ومأساة كبيرة . 

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

المونوريل

بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

خالد الغندور

الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

اغفر ذنوبك

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها

خبير دولي: دعوة مصر لتفعيل الدفاع العربي المشترك بعد الاعتداء على سوريا تمس أمن الجميع

خطة عاجلة| ترامب يحدد إطارا زمنيا قصيرا لإنهاء حرب إيران.. ماذا يحدث؟

ترامب ونتنياهو

زلزال داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي.. واشنطن بوست تكشف كواليس الصدام بين ترامب ونتنياهو بسبب إيران

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد