تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 20 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية

قال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إنه تم تحرير 237 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر جميع السلع الغذائية والأساسية.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 146 محضر مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و91 محضر مخالفات أسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأعلى من السعر المعلن.

ومن أبرز المحاضر التموينية؛ تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة ومكتبة وأدوات كهربائية بمركز تلا لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أعلاف بناحية سرس الليان، وتم ضبط 20 طن أعلاف بدون مستندات ومجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة تكثيف الجهود وشن الحملات التفتيشية، بالتعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وردع المخالفين تحقيقاً للصالح العام.