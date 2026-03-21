مصرع طفل صدمته «مرجيحة» في المنوفية

لقي طفل مصرعه أثناء لهوه في ثاني أيام عيد الفطر بقرية عرب الرمل بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

وأكد أهالي القرية أن الطفل يدعى عبد الله ناصر، 12 سنة، من أبناء القرية، كان يلهو مع أبناء القرية في ثاني أيام عيد الفطر.

وقال الأهالي إنه أثناء لهو الطفل صدمته “مرجيحة” حديد في القرية، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

وأوضحوا أن الطفل في الصف الأول الإعدادي وسقط بعد إصابته، وتم إعلان وفاته متأثرا بإصابته.

وذكر أهالي القرية أن الجميع حزين على الطفل، حيث كان محبوبا من الجميع، ووفاته صدمة كبيرة لأسرته وأهل القرية.