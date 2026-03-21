محافظ المنوفية: تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية بقرى دمهوج وشرانيس بقويسنا

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة خلال أجازة عيد الفطر ، والاستجابة الفورية لشكاوي الصفحة الرسمية واتخاذ إجراءات عاجلة لحل شكاوي المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات بما يحقق رضاهم باعتبارهم أولوية أولى على رأس منظومة العمل.

وفي هذا الشأن، ووفقا لما جاء بتعليقات الصفحة الرسمية للمحافظة بشأن شكوى مواطن يتضرر من سوء جودة رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية بإحدى مخابز قرية دمهوج بقويسنا.

تم على الفور ، شن حملة تموينية مكبرة للمرور علي المخابز البلدية بمحل الشكوى بقويسنا أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تنوعت ما بين :-

2 محضر عدم الالتزام بالمواصفات.

1 محضر عدم إعطاء بونات صرف.

1 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

1 عدم نظافة أدوات العجين.

كما تم المرور على المخابز البلدية بقرية شرانيس بقويسنا للتأكد من إنتظام سير العمل ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية لجودة رغيف الخبز.

وأسفر المرور عن تحرير 10 محاضر مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.