حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران
الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز
العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها
عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج “صك الأمان”
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي
بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة
نورهان خفاجي تكتب: ربحت "الجزيرة" وخسرت "العراق".. الأجواء لا تعترف إلا بالمرونة
خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز

جنازة المنوفية
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي قرية سرسنا بمركز الشهداء في محافظة المنوفية جثامين أب وأبناءه لقوا مصرعهم إثر تسريب غاز. 

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مسجد القرية وتم تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية. 

وخرجت الجثامين الثلاث في 3 نعوش في مشهد أبكي الجميع وسط صراخ وبكاء السيدات من اسرة المتوفيين. 

ولقي إب يدعي ممدوح شلضم وابنائه الاثنين سما 14 سنة واحمد 10سنوات مصرعهم في أول أيام عيد الفطر نتيجة تسريب غاز بشقتهم. 

وأكد الأهالي، أن الجميع يسكن في منزل العائلة وانتظروا نزولهم لأداء صلاة العيد ولكن بعد تأخرهم ذهبوا إليهم. 

وأوضح الأهالي أنهم اثناء الطرق علي الأبواب تأخروا وفتحت الأم حيث كانت في حالة أعياء شديدة بعد طرق شديد وفوجئ الأهالي بوفاة الطفلين بينما كان الأب في حالة إعياء شديدة وتم نقلهم إلي المستشفي ليلقي الأب مصرعه بعد ساعات من وفاة ابنائه. 

وأشارت التحريات الأولي إلي أن الأسرة توفت بسبب تسريب غاز وتم عرضهم علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. 

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية جنازة تسريب الغاز

