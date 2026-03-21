3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز

شيع العشرات من أهالي قرية سرسنا بمركز الشهداء في محافظة المنوفية جثامين أب وأبناءه لقوا مصرعهم إثر تسريب غاز.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مسجد القرية وتم تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وخرجت الجثامين الثلاث في 3 نعوش في مشهد أبكي الجميع وسط صراخ وبكاء السيدات من اسرة المتوفيين.

ولقي إب يدعي ممدوح شلضم وابنائه الاثنين سما 14 سنة واحمد 10سنوات مصرعهم في أول أيام عيد الفطر نتيجة تسريب غاز بشقتهم.

وأكد الأهالي، أن الجميع يسكن في منزل العائلة وانتظروا نزولهم لأداء صلاة العيد ولكن بعد تأخرهم ذهبوا إليهم.

وأوضح الأهالي أنهم اثناء الطرق علي الأبواب تأخروا وفتحت الأم حيث كانت في حالة أعياء شديدة بعد طرق شديد وفوجئ الأهالي بوفاة الطفلين بينما كان الأب في حالة إعياء شديدة وتم نقلهم إلي المستشفي ليلقي الأب مصرعه بعد ساعات من وفاة ابنائه.

وأشارت التحريات الأولي إلي أن الأسرة توفت بسبب تسريب غاز وتم عرضهم علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.