المنوفية : ضبط 420 كيلو أسماك غير صالحة بالسادات وشبين الكوم

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأسواق ومنافذ البيع للتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

تـابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي محالات بيع الأسماك والبقالة والمخابز بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة والتي أسفرت عن :

ضبط 220 كجم أسماك مجمدة ومملحة ومواد غذائية مصنعة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بنطاق مركز السادات ، وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ضبط 200 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق حي غرب شبين الكوم ، وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي الشهداء تم ضبط 600 كجم دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بنطاق المدينة ، 4 شكائر دقيق بلدي مدعم بساحل الجوابر ، تحرير 12 محضر نقص وزن وعدم نظافة وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بناحية دنشواي .

وفي الباجور ، تم تحرير 11 محضر نقص وزن وعدم نظافة وغير مطابقة المواصفات بنواحي إسطنها وكفر الباجور وبي العرب .

وفي سرس الليان ، تم تحرير فجراً 11 محضر نقص وزن وعدم نظافة ومخالفة الإشتراطات لعدد من مخابز المدينة .

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .