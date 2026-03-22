المنوفية: تحرير 109محاضر تموينية متنوعة خلال إجازة عيد الفطر

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين، وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم تحرير 109 محضر تمويني بنطاق المحافظة تنوع بين 77 محضر مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة ، و 32 محضر مخالفات أسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن ، كما تم ضبط كمية من الدواجن منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمركز ومدينة منوف.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.