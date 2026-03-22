لرغبتها في إنهاء خطبتها..فتاة تتخلص من حياتها شنقا في المنوفية

الأحد 22/مارس/2026 - 12:58 م 3/22/2026 12:58:28 PM

أقدمت فتاة علي انهاء حياتها شنقا داخل شقتها بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وذلك لرفضها استمرار خطبتها ووجود خلافات دائمة مع خطيبها.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بانتحار فتاة باحدي قري شبين الكوم شنقا داخل شقتها.

بالانتقال تبين قيام فتاة بشنق نفسها داخل صالة شقتهم حيث علقت نفسها في جنش بالصالة اثناء نوم أسرتها.

بالفحص تبين قيام الفتاة بالتخلص من حياتها شنقا وذلك لرغبتها في انهاء خطبتها بسبب خلافات دائمة مع خطيبها.

ونفت أسرتها الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.