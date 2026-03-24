أمين البحوث الإسلامية يتفقد إدارات المجمع لمتابعة سير العمل بعد إجازة عيد الفطر

أجرى الدكتور محمد الجندي الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية جولة تفقدية لإدارات المجمع، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الأداء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث رافقه في الجولة الأمناء المساعدين ومديري العموم.

أمين البحوث الإسلامية يتفقد إدارات المجمع

وشملت الجولة المرور على جميع إدارات المختلفة، حيث اطمأن فضيلته على عودة العمل بكامل طاقته، والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الدعوية والعلمية التي يضطلع بها المجمع.

وأكد الأمين العام خلال الجولة أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة، واستثمار ما بعد الإجازة في رفع معدلات الإنجاز، خاصة في الملفات المرتبطة بالتوعية المجتمعية ودعم جهود الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في نشر صحيح الدين، مشددًا على ضرورة التكامل بين الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف الدعوية والعلمية للمجمع.

كما حرص الأمين العام على الاستماع إلى عدد من العاملين، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل، موجّهًا بسرعة تذليل أي معوقات، وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

وفي ختام الجولة، وجّه الأمين العام الشكر لكافة العاملين على جهودهم، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في خدمة الدين والوطن.