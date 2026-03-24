قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
ديني

حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان.. اعرف رأي الشرع

أحمد سعيد

منذ بداية شهر شوال وانتهاء صيام رمضان وتكثر أسئلة الناس حول صيام الست من شوال ، حيث يرغب كثيرون في معرفة حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان لمن فاتته أيام من شهر الصيام، ويعد صيام الست من شوال فرصة عظيمة لينل الثواب فقد أخبرنا النبي صلى لله عليه وسلم بأن صيامها بعد رمضان كصيام الدهر كاملا في السطور التالية نتعرف على حكم البدء بصيام 6 شوال قبل قضاء رمضان.

حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان

وفي هذا السياق، أكد عدد من العلماء إيجاز بدء صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان وأن الأمر ليس فيه كراهة عند الحنفية، ولكنه جائز مع الكراهة عند المالكية والشافعية. 

ورجح جمهور العلماء أن صيام الست من شوال قبل القضاء جائز بلا كراهة لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله.

هل يجوز صيام 6 شوال قبل قضاء رمضان ؟

وفي حين رأى عدد آخر من العلماء أنه لا يجوز صيام النافلة قبل الفرض، حيث استند ابن باز إلى أن ذلك يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم “من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال”. 

وذكروا أن "الذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعًا للست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان".

ما هو فضل صيام الست من شوال ؟

وفي إطار توضيح الأحكام الفقهية وجهت دار الإفتاء، رسالة إلى متابعيها قائلة "احرص على صيام ستة أيامٍ من شهر شوال فصيامها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أجرٌ عظيم. 

واستشهدت دار الإفتاء عبر فتوى منشورة على صفحتها على فيسبوك، على فضل صيام الست من شوال ، بما جاء عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم.

كيفية تبييت نية صيام الست من شوال

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فيجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي الصيام، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المُفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

شهـــر شــــوال انتهاء صيام رمضان صيام الست من شوال الست من شوال حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان صيام 6 شوال صيام 6 شوال قبل قضاء رمضان هل يجوز صيام 6 شوال قبل قضاء رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

