ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

استقبل ميناء الإسكندرية سفينتين سياحيتين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بإجمالي عدد ركاب بلغ 2109 راكب، اثناء اجازه عيد الفطر المبارك في مستهل موسم 2026، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لأجهزة الدولة المعنية بالسياحة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع السياحة، وتعليمات وزاره النقل.

وقد رست السفينة ASTORIA GRANDE على أرصفة محطة الركاب البحرية، قادمة في زيارة سياحية للميناء، وعلى متنها 1118 راكبا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة الخليج للتوكيلات الملاحية.

كما استقبل الميناء السفينة SILVER MUSE، وعلى متنها 991 راكبا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة ورمز للتوكيلات الملاحية.

وقد كان في استقبال السفينتين عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وحرصت الهيئة على تأمين دخول وخروج السفينتين، ومرافقتهما منذ وصولهما وحتى تراكيهما على الأرصفة من خلال القاطرات ولنشات الإرشاد، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية.



كما تم استقبال الركاب من خلال الإدارة العامة لحركة الركاب، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يتيح لهم الاستمتاع ببرامجهم السياحية لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بمدينة الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على دعم وتنشيط سياحة الكروز، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة السياحة العالمية.