الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة بني أحمد الغربية الإعدادية عقب إجازة عيد الفطر

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العملية التعليمية بمدرسة بني أحمد الغربية الإعدادية المشتركة، للاطمئنان على انتظام الدراسة وانضباط الطلاب والمعلمين عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية متميزة.

وخلال جولته داخل المدرسة، أجرى المحافظ حوارًا وديًا مع عدد من الطلاب والمعلمين، حيث قدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر، واطمأن على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية وتوافر الوسائل التعليمية، كما استمع إلى آراء المعلمين بشأن سير العملية التعليمية، مشددًا على دورهم المحوري في إعداد جيل واعٍ وقادر على بناء المستقبل.

كما تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، موجّهًا بضرورة تكثيف أعمال النظافة وتفعيل الأنشطة التربوية، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية للمناهج، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المدارس.

ووجّه اللواء كدواني مسؤولي التعليم بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المدارس بالقرى والمراكز، لضمان استمرارية جودة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي المنشود.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد عثمان، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، الذي أوضح أن المدرسة مُقامة على مساحة 2950 مترًا مربعًا، وتضم 16 فصلًا دراسيًا إلى جانب الفراغات التعليمية والتكميلية ودورات المياه.

الصيانة الشاملة  

وفي هذا السياق، أشار مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المدرسة ضمن خطة العام المالي 2024/ 2025، بتكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب وفق أحدث المعايير.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس أحمد عثمان، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وعماد الدين محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم، وحماده نصر محمد، مدير الإدارة التعليمية، ومصطفى سمير، مدير المدرسة.

