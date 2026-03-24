جامعة المنيا تعلن محو أمية 8485 دارسا بدورة يناير 2026

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تحقيق الجامعة إنجازًا في نتائج دورة يناير 2026 لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، بما يعكس الدور المجتمعي الفاعل للجامعة وإسهامها الجاد في تنفيذ توجهات الدولة المصرية للقضاء على الأمية، باعتبارها إحدى القضايا القومية التي تمس مسارات التنمية الشاملة وبناء الإنسان.

وأوضح رئيس الجامعة أن النتائج المسجلة بقواعد بيانات الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة، كشفت عن بلوغ إجمالي عدد الدارسين المقيدين بمختلف كليات الجامعة 13154 دارسًا، حضر منهم 9263 دارسًا، فيما نجح 8485 دارسًا، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل داخل الجامعة والتزام الكليات بتنفيذ خطط محو الأمية وفق رؤية مؤسسية متكاملة.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة حققت المركز الرابع بين 29 جامعة مصرية مشاركة في البرنامج، من خلال إسهامات 10 كليات.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن نتائج الكليات عكست أداءً متميزًا، حيث تصدرت كلية الآداب قائمة الكليات من حيث عدد الدارسين، بإجمالي 3744 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 2583 دارسًا، ونجح 2360 دارسًا، تلتها كلية التربية للطفولة المبكرة بعدد 3196 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 2182 دارسًا، ونجح 1968 دارسًا، فيما سجلت كلية التربية 2388 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 1664 دارسًا، وبلغ عدد الناجحين 1521 دارسًا.

وأضاف أن كلية التربية الرياضية حققت نتائج لافتة بعدد 1989 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 1440 دارسًا، ونجح 1334 دارسًا، كما ساهمت كلية التربية النوعية بعدد 996 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 716 دارسًا، ونجح 665 دارسًا، بينما سجلت كلية دار العلوم 722 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 509 دارسين، وبلغ عدد الناجحين 481 دارسًا.

وعلى مستوى الكليات النوعية المتطوعة للمشاركة بالمشروع، أوضح أن كلية التربية الفنية سجلت 180 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 139 دارسًا، ونجح 129 دارسًا، كما سجلت كلية التربية شعبة زراعية 28 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 26 دارسًا، ونجح 23 دارسًا، في حين بلغ عدد المقيدين بكلية السياحة والفنادق 8 دارسين، حضر منهم 2 دارس، وحقق النجاح 2 دارس، بينما سجلت كلية الزراعة 3 دارسين مقيدين، حضر منهم 2 دارس، ونجح 2 دارس.