قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد صدمة الخروج الأفريقي.. لماذا يؤجل الأهلي تغيير الجهاز الفني.. والحقيقة الكاملة في ملف فايلر؟
دعاء للميت مؤثر جدا.. ردده في جوف الليل
خبيئة الأقصر الأكبر منذ توت عنخ آمون.. تفاصيل مثيرة عن الكشف الأثري بمنطقة «القلايا»
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وعدد الأسئلة في كل مادة| تفاصيل عاجلة
فرص عمل أمن وحراسة براتب 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 122 مصابا خلال الساعات الــ 24 الماضية
دوي صفارات الإنذار في ديمونة والبحر الميت وإيلات والنقب
إعلام عبري: مجتبى خامنئي وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقا لاشتراطات إيران
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تعلن محو أمية 8485 دارسا بدورة يناير 2026

ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تحقيق الجامعة إنجازًا في نتائج دورة يناير 2026 لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، بما يعكس الدور المجتمعي الفاعل للجامعة وإسهامها الجاد في تنفيذ توجهات الدولة المصرية للقضاء على الأمية، باعتبارها إحدى القضايا القومية التي تمس مسارات التنمية الشاملة وبناء الإنسان.

وأوضح رئيس الجامعة أن النتائج المسجلة بقواعد بيانات الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة، كشفت عن بلوغ إجمالي عدد الدارسين المقيدين بمختلف كليات الجامعة 13154 دارسًا، حضر منهم 9263 دارسًا، فيما نجح 8485 دارسًا، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل داخل الجامعة والتزام الكليات بتنفيذ خطط محو الأمية وفق رؤية مؤسسية متكاملة.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة حققت المركز الرابع بين 29 جامعة مصرية مشاركة في البرنامج، من خلال إسهامات 10 كليات.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن نتائج الكليات عكست أداءً متميزًا، حيث تصدرت كلية الآداب قائمة الكليات من حيث عدد الدارسين، بإجمالي 3744 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 2583 دارسًا، ونجح 2360 دارسًا، تلتها كلية التربية للطفولة المبكرة بعدد 3196 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 2182 دارسًا، ونجح 1968 دارسًا، فيما سجلت كلية التربية 2388 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 1664 دارسًا، وبلغ عدد الناجحين 1521 دارسًا.

وأضاف أن كلية التربية الرياضية حققت نتائج لافتة بعدد 1989 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 1440 دارسًا، ونجح 1334 دارسًا، كما ساهمت كلية التربية النوعية بعدد 996 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 716 دارسًا، ونجح 665 دارسًا، بينما سجلت كلية دار العلوم 722 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 509 دارسين، وبلغ عدد الناجحين 481 دارسًا.

وعلى مستوى الكليات النوعية المتطوعة للمشاركة بالمشروع، أوضح أن كلية التربية الفنية سجلت 180 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 139 دارسًا، ونجح 129 دارسًا، كما سجلت كلية التربية شعبة زراعية 28 دارسًا مقيدًا، حضر منهم 26 دارسًا، ونجح 23 دارسًا، في حين بلغ عدد المقيدين بكلية السياحة والفنادق 8 دارسين، حضر منهم 2 دارس، وحقق النجاح 2 دارس، بينما سجلت كلية الزراعة 3 دارسين مقيدين، حضر منهم 2 دارس، ونجح 2 دارس.

المنيا رئيس جامعة محو الأمية كليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

ترشيحاتنا

العراق

الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في الأنبار إلى 14

اتصالات هاتفية لوزير الخارجية

وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة

أرشيفية

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات.. و قف الهجمات يقتصر على مواقع الطاقة

بالصور

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟
الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟
الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه
الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه
الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد