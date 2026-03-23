تكريم 131 معلماً في مسابقة حفظ القرآن الكريم والتواشيح الدينية بالمنيا.. صور

في أجواء إيمانية مفعمة بنفحات القرآن الكريم، كرّمت اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا 131 معلماً من حفظة كتاب الله والمشاركين في الإنشاد الديني والتواشيح، وذلك ضمن فعاليات المسابقة السنوية التي تنظمها النقابة لأعضائها.

استُهلت الاحتفالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ رمضان سيد، أعقبها كلمة للدكتور أحمد شعراوي، ثم كلمة مؤمن الخطيب نقيب معلمي المركز، الذي رحّب بالمشاركين، مؤكدًا حرص اللجنة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الارتباط بكتاب الله، وتشجيع المعلمين على حفظه وإتقان تلاوته، بما ينعكس إيجابًا على رسالتهم التربوية.

ومن جانبه، استعرض مؤمن خلاف، أمين اللجنة النقابية، بنود وآليات تقييم مسابقة التواشيح الدينية، موضحًا المعايير التي تعتمدها لجنة التحكيم لضمان تحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتسابقين، قبل أن تتواصل الفعاليات بفقرات من التواشيح والإنشاد الديني.

وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة كبيرة ، حيث تنافس 85 معلماً في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا، و43 معلماً في فرع نصف القرآن الكريم، إلى جانب 3 معلمين في مسابقة التواشيح الدينية، في مشهد يعكس مدى اهتمام معلمي مركز المنيا بالقرآن الكريم وعلومه، وحرصهم على إحياء هذه الروح الإيمانية الراقية.