صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقد كثّفت مديرية الصحة، في هذا الإطار، جولاتها الميدانية من خلال الفرق الإشرافية، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة ، أن الجولات شملت المرور على مكاتب الصحة ومخازن الطعوم ومراكز علاج العقر، للتأكد من توافر الأمصال واللقاحات وسلامة سلسلة التبريد، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، حيث تم التأكد من انتظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات لضمان الانضباط الكامل.

واشارت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، إلى أن فرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية انتشرت بالحدائق العامة والمناطق الحيوية، لتقديم التوعية والخدمات الطبية للمواطنين خلال احتفالات العيد، إلى جانب تمركز سيارة القوافل الطبية على كورنيش النيل للتدخل السريع في حالات الطوارئ، مؤكدة الاستمرار فى المتابعة الميدانية والرقابة الصارمة لضمان سلامة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.