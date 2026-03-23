لأعمال الصيانة.. غلق مزلقان أبوقرقاص القبلي بالمنيا لمدة 48 ساعة

أعلنت محافظة المنيا غلق مزلقان أبوقرقاص القبلي، غدا الاثنين، اعتبارا من الساعة 8 صباحا ولمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتطوير بالمزلقانات.

وأوضح البيان، انه سيتم فتح المزلقان البحري ومزلقان قرية سفاى كبديل مؤقت خلال فترة الغلق، لتيسير الحركة المرورية.

وناشدت المحافظة المواطنين بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والمرور عبر الطرق البديلة حفاظًا على سلامتهم، إذ يعد غلق مزلقان أبوقرقاص القبلي خطوة مهمة، في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث، كما أن أعمال التطوير التي سيجري تنفيذها ستساهم في تحسين السلامة المرورية بالمنطقة