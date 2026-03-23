محافظ المنيا يناقش نتائج زيارات المراجعة الداخلية والحوكمة لمتابعة كفاءة العمل

ناقش اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة “التفتيش المالي والإداري”، والذي تضمن جهود الإدارة ، في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة، إلى جانب متابعة الموضوعات التي تشارك الإدارة في فحصها، فضلًا عن أعمال التفتيش والمرور لمتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التابعة.

وتم استعراض ما تضمنه التقرير من تنفيذ 10 زيارات مفاجئة شملت الوحدات المحلية والمديريات، بواقع 9 وحدات محلية، و 14 زيارة لقطاع الصحة، وزيارتين لقطاع التعليم، وزيارة لقطاع التموين، وأخرى لقطاع التضامن، بالإضافة إلى رصد وفحص 10 شكاوى متعلقة بالنظافة والإشغالات والصرف الصحي.

ووجّه المحافظ، بمواصلة أعمال اللجنة، ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير، والتي تضمنت حالات غياب وبعض أوجه القصور في منظومة العمل، مع التأكيد على تلافيها، والاستمرار في أعمال المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.