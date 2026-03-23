محافظ المنيا: اعتماد المخططات التفصيلية لـ 3 قرى بدير مواس

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد المخططات التفصيلية ل 3 قرى بمركز ديرمواس، وهي الحسابية – كفر خزام – طوخ.

وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء وضبط النمو العمراني والقضاء على العشوائيات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن اعتماد هذه المخططات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط العمراني داخل القرى، وتحديد الاشتراطات البنائية بشكل واضح، بما يسهم في الحد من البناء العشوائي، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستبدأ في تفعيل تلك المخططات فور اعتمادها النهائي، مع متابعة تنفيذها على أرض الواقع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف قرى المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء ما أعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن اعتماد عدد من المخططات التفصيلية، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء والعمل بها، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.