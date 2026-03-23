حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا وتحرير 97 مخالفة

تواصل مديرية التموين بالمنيا جهودها الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق ومنظومة الدعم، وبتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف إحكام الرقابة على السلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة المعروض وتوافره للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 97 مخالفة تموينية متنوعة، منها 87 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقته للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 15 محضرًا، شملت عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط ومصادرة 61 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية قبل ترويجها، إلى جانب مخالفات عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تضمنت الحملات المرور على محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر الأرصدة وانتظام العمل، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.