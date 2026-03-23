الصلح ميرحهمش والغل ساقهم .. جريمة مثيرة تنهي أمل شاب في الزواج بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد عدد من الأشخاص بإحدى قرى مركز المنيا، قبل أيام قليلة من تحديد موعد زفافه، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على عدد منهم.

فقال عدد من أهالي القرية، إن خلافًا قديمًا نشب بين الشاب المجني عليه والمتهمين، إلا أن تم الصلح بين الطرفين وانتهى الخلاف منذ فترة غير أنهم- على حد قول الأهالي - تربصوا للشاب وغدروا به وتعدوا عليه، مما أدى إلى وفاته.

وتواصل جهات التحقيق والأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، للوقوف على تفاصيل الواقعة



ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قري مركز المنيا، مما أسفر عن مقتل شاب إثر إصابته بسلاح أبيض ، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط البحث الجنائي ، إلى موقع الحادث لمباشرة الفحص والتحريات.

وتمكنت القوات من ضبط بعض المتهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف باقي ملابسات الواقعة وضبط المتورطين الآخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، فيما صرحت الجهات المختصة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.