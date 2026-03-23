بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

وبالانتقال تبين وقوع الحادث شمال بوابة الرسوم، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، وهم حازم. ا. ع 15 سنة، وياسر. ا. خ 47 سنة، وشقيقة خليفه، 45 سنة، ودنيا. ع. ا 25 سنة، وفريدة. ف. ح 10 شهور ، وبسنت . ل. ع 27 سنة، وشقيقها علي 30 سنة، ورضا. ع. م 52 سنة، وميسرة. م. ب 25 سنة، ومحمد. َ م. ط 45 سنة، ونبهات. س. ح 60 سنة، وياسين. ر. س 30 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.