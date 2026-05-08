إسكان الشيوخ: التوسع في الإيجار التمليكي يخفف أعباء السكن ويحقق الاستقرار الأسري

ثمن النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم بالمجلس، إعلان الحكومة التوسع في طرح وحدات ضمن منظومة الإسكان الإيجاري «الإيجار التمليكي»، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن الشباب ومحدودي الدخل، ويعكس استجابة عملية للمطالب البرلمانية المتعلقة بأزمة السكن.

طرح وحدات الإيجار التمليكي

وأوضح رشادـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أنه سبق وتقدم باقتراح بطلب مناقشة عامة لطرح وحدات الإيجار التمليكي؛ انطلاقا من ضرورة التوسع في هذا النظام كبديل واقعي لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة التملك التقليدي.

وأشار النائب إلى أن أهمية تبني نظام الإيجار التمليكي؛ تأتي باعتباره أحد الحلول العملية التي توازن بين القدرة المالية للشباب وحقهم في امتلاك وحدة سكنية مستقرة.

وأكد رشاد أن نظام الإيجار التمليكي يحقق العديد من المزايا، أبرزها تخفيف الضغط المالي عن الشباب، وتقليل الحاجة إلى مقدمات حجز مرتفعة، وإتاحة فرصة التملك التدريجي للوحدات السكنية، فضلًا عن دوره في دعم الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الشباب على تكوين الأسر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استمرار التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة للشباب يعكس حرص الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

طرح وحدات الإيجار التمليكي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن أنه من المقرر طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري (شقق الإيجار التمليكي)، مع وضع شروط واضحة ومحددة مرتبطة بمستوى الدخل لضبط آليات الاستفادة وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.