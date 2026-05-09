العيد على الأبواب.. أسعار الأضاحي 2026 وشروط سلامتها وطريقة النحر

تزامنا مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026، باتت أسعار الأضاحي محور اهتمام الكثيرين في الفترة الحالية، حيث تشهد أسواق الماشية في مصر حراكا ملحوظا نتيجة الاستعدادات المبكرة التي بدأها المواطنون والتجار على حد سواء.

سعر الأضاحي قائم لعام 2026

وفقا للمؤشرات الحالية في أسواق المواشي والمزارع، جاءت أسعار الأضاحي على النحو التالي:

أسعار الخراف 2026

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف البرقي بين 220 و250 جنيها.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف الضأن البلدي بين 200 و220 جنيها.

ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 7.000 جنيه فصاعدا حسب الوزن.

أسعار العجول 2026

ويبدأ سعر الكيلو القائم من العجل البقري من 170 ويصل إلى 195 جنيها للأنواع الممتازة.

ويبدأ سعر العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية من 45.000 جنيه تقريبا للأوزان المتوسطة.

يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموس بين 155 و175 جنيها.

أسعار الماعز والجمال

يتراوح سعر الكيلو القائم في الماعز بين 250 و260 جنيها.

يبدأ سعر كيلو القائم في الجمال من 150 جنيها.

شروط الأضحية

- أن تكون من بهيمة الأنعام «الإبل، والبقر والجاموس، والغنم من ضأن وماعز».

- بُلوغ السن «الإبل خمس سنوات، البقر والجاموس سنتين، الماعز سنة واحدة، الخراف ستة أشهر على الأقل».

- السلامة من العيوب «العور البيّن، المرض البيّن، العرج البيّن، الهزال الشديد».

- أن تكون مملوكة للمضحي بطريق شرعي.

- وقت الذبح الشرعي، يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق.

- أن ينوي المضحي بها التقرب إلى الله تعالى.

شروط ذبح الأضحية

- تأكد من سلامة الأضحية.

- استقبل القبلة.

- ضعها على جانبها.

- سم الله وكبره.

- ترفق عند ذبحها.

- لا تجرها من موضع لآخر.

- لا تظهر لها آلة الذبح.

- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى.

- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

- التزم بالأماكن المخصصة للذبح.

- لا تعط الجزار أجره منها.

- لا تترك مخلفاتها في الشوارع.

- لا تلوث بدنك وثيابك بالدم.

كيفية تقسيم الأضحية

هناك بعض السنن المؤكدة التي ينبغي علينا معرفتها في توزيع الأضاحي، والتي تشمل الآتي:

يجب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء متساوية: جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء للعائلة الخاصة.

والأفضل أن يكون توزيع الأضحية شخصياً، حيث يقوم الشخص بتوزيعها بنفسه على المستحقين، ويفضل أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون الأضحية مقسمة إلى قطع صغيرة تسهل توزيعها على المستفيدين.