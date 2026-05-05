قبل عيد الأضحى 2026.. اعرف أسعار الأضاحي في الأسواق

تشهد أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية ارتفاعًا نسبيًا، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد إقبال المواطنين على شراء الأضاحي مبكرًا استعدادًا للموسم.

ويُعد هذا الارتفاع أمرًا طبيعيًا في مثل هذا التوقيت من كل عام، نتيجة زيادة الطلب مقابل العرض، مع وجود تحركات محدودة في الأسعار تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لحجم الإقبال وتوافر المعروض.

أسعار الأضاحي اليوم في الأسواق

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الأضاحي اليوم تشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع فروق طفيفة لا تتجاوز 5 جنيهات صعودًا أو هبوطًا حسب كل منطقة.

وجاءت أسعار الكيلو القائم كالتالي:

اللحم البقري: من 190 إلى 200 جنيه للكيلو

اللحم الجاموسي: من 160 إلى 170 جنيهًا للكيلو

الضأن: حوالي 220 جنيهًا للكيلو

الماعز: نحو 220 جنيهًا للكيلو

وأوضح أن هذه الأسعار تعكس توازنًا نسبيًا في السوق، خاصة مع زيادة الطلب في مقابل توافر كميات مناسبة من الأضاحي.

أسعار اللحوم المذبوحة

على جانب آخر، شهدت أسعار اللحوم المذبوحة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت:

اللحوم البلدي: من 350 إلى 400 جنيه للكيلو

ويرى خبراء السوق أن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب الاستهلاكي، خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي، إلى جانب تحركات أسعار الأعلاف وتكاليف التربية.

أسباب ارتفاع الأسعار هذا العام

تشير التقديرات إلى أن أسعار رؤوس الماشية شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث ارتفعت بنحو 5 إلى 10 آلاف جنيه للرأس مقارنة بالفترات الماضية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع تكاليف الأعلاف

زيادة تكاليف النقل والتربية

ارتفاع الطلب الموسمي قبل العيد

توقعات السوق حتى العيد

رئيس شعبة القصابين يحسم الجدل: لا زيادة 50 جنيه في أسعار العجول

أكد رئيس شعبة القصابين أن ما يتم تداوله بشأن ارتفاع أسعار العجول بقيمة 50 جنيهًا غير صحيح، موضحًا أن الزيادة الفعلية لا تتجاوز 10 إلى 15 جنيهًا فقط مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.

وفرة المعروض تمنع ارتفاع الأسعار

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "كل الأبعاد" على قناة إكسترا نيوز، أشار إلى أن السوق المصري يشهد وفرة كبيرة في المعروض من اللحوم، سواء من الإنتاج المحلي أو الواردات الحية والمجمدة، وهو ما يحد من أي زيادات كبيرة في الأسعار.

أسعار العجول واللحوم اليوم

وتابع : سجل سعر كيلو العجول من 190 إلى 205 جنيهات، والعجول الجاموسي تبدأ من 170 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الخراف بين 230 و250 جنيهًا.

وأوضح أن هذه الأسعار مرشحة للاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

جودة اللحوم وتنوعها

أكد رئيس الشعبة أن جميع اللحوم المتوفرة في الأسواق، سواء البلدية أو المستوردة، تتمتع بجودة جيدة، وتشمل مختلف الأنواع مثل البقري والجاموسي والضأن والماعز، بما يلبي احتياجات المستهلكين.

استقرار مستمر رغم التحديات

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار اللحوم شهدت حالة من الاستقرار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع زيادات طفيفة فقط، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق.