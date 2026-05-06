قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

تُعد الأضحية من أبرز شعائر عيد الأضحى، فهي تمثل واحدة من أهم مظاهر العيد، التي لا تقتصر على الذبح فقط، بل تمتد قيمتها إلى كيفية توزيعها وتقسيمها، وتزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين عبر محرك البحث الشهير جوجل عن كيفية تقسيم الأضحية، بالإضافة إلى أسعار الأضاحي.

موعد عيد الأضحى 2026

وفقًا للحسابات الفلكية من المقرر أن توافق وقفة عرفات لعام 1447 هجرياً يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وبذلك يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً.

أسعار الأضاحي 2026

أسعار الخراف 2026

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف البرقي بين 220 و250 جنيها.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف الضأن البلدي بين 200 و220 جنيها.

-ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 7.000 جنيه فصاعدًا حسب الوزن.

أسعار العجول 2026

-ويبدأ سعر الكيلو القائم من العجل البقري من 170 ويصل إلى 195 جنيها للأنواع الممتازة.

-ويبدأ سعر العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية من 45.000 جنيه تقريبا للأوزان المتوسطة.

-يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموس بين 155 و175 جنيها.

أسعار الماعز

-يتراوح سعر الكيلو القائم في الماعز بين 250 و260 جنيها.



ما هي مواصفات الأضحية؟

1- يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها قال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ).

2- يلزم أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعًا، بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره، قال صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».

3- أن تكون خالية من العلل والعيوب التي تمنع من الأضحية.

4- أن تكون أضحية ملكا لصاحبها، فلا تصح الأضحية المغصوبة والمسروقة والمأخوذة بدعوى باطلة، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمعصية.

5- ألا تتعلق بحق الغير، فلا تصح الأضحية بالمرهون.

6- أن تتم الأضحية في وقتها الشرعي، من بعد صلاة العيد الكبير يوم النحر وهو أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو الـ 13من ذي الحجة.

شروط ذبح الأضحية

- تأكد من سلامة الأضحية.

- استقبل القبلة.

- ضعها على جانبها.

- سم الله وكبره.

- ترفق عند ذبحها.

- لا تجرها من موضع لآخر.

- لا تظهر لها آلة الذبح.

- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى.

- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

- التزم بالأماكن المخصصة للذبح.

- لا تعط الجزار أجرته منها.

- لا تترك مخلفاتها في الشوارع.

- لا تلوث بدنك وثيابك بالدم.



كيفية تقسيم الأضحية؟

هناك بعض السنن المؤكدة التي ينبغي علينا معرفتها في توزيع الأضاحي، والتي تشمل الآتي:

يجب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء متساوية: جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء للعائلة الخاصة.

والأفضل أن يكون توزيع الأضحية شخصياً، حيث يقوم الشخص بتوزيعها بنفسه على المستحقين، ويفضل أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون الأضحية مقسمة إلى قطع صغيرة تسهل توزيعها على المستفيدين.