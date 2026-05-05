قبل العيد.. نصائح مهمة من عند شراء الأضحية

نشرت رئيس قسم الارشاد البيطري سماح نوح عبر صفحتها على فيسبوك مجموعة من الإرشادات المهمة عند شراء أضحية العيد، موضحة ضرورة الالتزام بالسن الشرعي للحيوان المخصص للذبح، وهو كالتالي:

خمس سنوات للجمل

سنتان للأبقار والجاموس

سنة للماعز

ستة أشهر للخراف



كما أوضحت طريقة تقدير عمر الحيوان قبل الشراء من خلال فحص الأسنان، وذلك عبر فتح فم الحيوان والنظر إلى الفك السفلي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

1- إذا كانت جميع القواطع أسنان لبنية، يكون عمر الحيوان أقل من سنة ويطلق عليه (لباني).

2- إذا تم تبديل الزوج الأول من الأسنان، يكون العمر بين سنة وسنتين ويعرف باسم (كاسر جوز)، مع ملاحظة بداية ظهور الأسنان الدائمة.

3- إذا تم تبديل الزوج الأول والثاني، يكون العمر بين 2 إلى 3 سنوات ويطلق عليه (كاسر جوزين)، مع ظهور الرباعيتين.

4- إذا تم تبديل الأزواج الثلاثة الأولى، يكون العمر من 3 إلى 4 سنوات ويعرف باسم (كسر 3)، مع ظهور القارحين أو الأنياب الأربعة.

5- إذا تم تبديل الزوج الرابع، يكون عمر الحيوان أكبر من 4 سنوات ويطلق عليه (كسر).

وأكدت الدكتورة سماح نوح أن هذه العلامات تساعد المشتري على اختيار أضحية مطابقة للشروط الشرعية وتجنب الوقوع في الغش عند الشراء.