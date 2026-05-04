طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

يُعتبر سمك الفيليه من الأكلات الخفيفة والصحية التي يفضلها الكثيرون، خاصة أنه سهل التحضير وسريع الطهي ويُناسب من يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا. وعندما يُضاف إليه الزيتون، يتحول الطبق إلى وجبة غنية بالنكهة على طريقة مطابخ البحر المتوسط التي تجمع بين البساطة والطعم المميز.

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

في هذا المقال نقدم لكِ طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل بيت، للشيف محمود العمدة.

المكونات لعمل سمك قيلية

نصف كيلو سمك فيليه بلطي أو قاروص أو أي نوع مفضل

2 ثمرة بصل مقطع شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

1 كوب طماطم مقطعة أو عصير طماطم

نصف كوب زيتون أخضر أو أسود بدون نوى

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات سمك أو كمون وكزبرة جافة

رشة شطة اختياري



طريقة التحضير خطوة بخطوة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

أولًا: تجهيز السمك

في وعاء، يُتبل سمك الفيليه بالملح والفلفل وعصير الليمون وبهارات السمك، ويُترك لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب النكهة.

ثانيًا: تجهيز الصوص

في طاسة على النار، يُضاف زيت الزيتون ثم البصل ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. بعد ذلك يُضاف الثوم ويُقلب لمدة دقيقة فقط حتى لا يحترق.

ثالثًا: إضافة الطماطم

يُضاف عصير الطماطم أو الطماطم المقطعة مع القليل من الملح والفلفل، ويُترك الخليط على نار هادئة حتى يتماسك الصوص قليلًا.

رابعًا: إضافة الزيتون

يُضاف الزيتون إلى الصوص مع التقليب، ويمكن إضافة رشة شطة لمن يفضل الطعم الحار. الزيتون هنا يعطي نكهة مميزة تشبه أطباق البحر المتوسط.

خامسًا: طهي السمك

يُضاف سمك الفيليه إلى الصوص، ويُغطى الإناء ويُترك على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج السمك تمامًا ويتشرب النكهة.

أسرار نجاح الوصفة

لا تفرطي في طهي السمك حتى لا يتفتت

استخدمي زيت زيتون جيد للحصول على طعم مميز

لا تتركي الثوم يحترق حتى لا يعطي طعم مر

يمكن إضافة شرائح فلفل ألوان لمزيد من النكهة والشكل



فوائد سمك الفيليه بالزيتون

هذه الوصفة ليست فقط لذيذة، بل أيضًا صحية، حيث:

السمك مصدر غني بالبروتين وأوميجا 3

الزيتون يحتوي على دهون صحية مفيدة للقلب

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة

زيت الزيتون يساعد في تقليل الكوليسترول الضار



طرق التقديم

يمكن تقديم سمك الفيليه بالزيتون مع:

الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية

الخبز البلدي

سلطة خضراء أو سلطة طحينة

نصائح إضافية