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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرار التتبيلة .. طريقة عمل سمك فيليه بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سمك الفيليه
طريقة عمل سمك الفيليه بمذاق لا يقاوم

سمك الفيليه من الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام ودائماً يكون الوجبة المفضلة للجميع ، لانه يتميز بطعم شهي وهو من الوجبات الخفيفة والسريعة والتي تتميز بتتبيلتها اللذيذة والعناصر الغذائية التى يحتوي عليها السمك من أوميجا3 ومن فيتامينات ومعادن مهمة للجسم، وفيما يلي  طريقة جديدة لتحضيرها لاسرتك ،وتتبيلتها وسر قرمشتها.


مقادير عمل سمك الفيليه:

‏-  6 شرائح سمك فيلية
‏-  ½ 1 كوب بقسماط مطحون
‏-  1/3 كوب مستردة
‏-  1/3 كوب مايونيز
‏-  2 معلقة كبيرة زيت
‏-  1 معلقة صغيرة بقدونس مجفف
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  ¼ معلقة صغيرة بابريكا
‏-  ¼ معلقة صغيرة زعتر

طريقة التحضير:

في بولة متوسطة الحجم إخلطي البقسماط المطحون و الملح و البابريكا و الزعتر و الفلفل و البقدونس جيدا.
في بولة أخرة قومي بخلط المستردة و المايونيز جيدا.
سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسطة.
ضعي الفيليه في مزيج المستردة ثم ضعيه في مزيج البقسماط.
ضعي السمك في الزيت الساخن ليتحمر لمدة 4 دقائق لكل وجه ثم يقدم.

سمك سمك فيليه أوميجا فيتامينات ومعادن التتبيلة وجبة خفيفة

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