لا تشتري منه أبدا.. طبيبة تكشف مواصفات بالسمك يجب الابتعاد عنها

يقبل الكثير على شراء السمك بأنواعه المختلفة وقد كشفت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري، عن أهم المواصفات التي يجب الانتباه إليها عند شراء السمك الطازج، مؤكدة أن اختيار الأسماك الجيدة يقي من العديد من المشكلات الصحية.

وأوضحت أن السمك الطازج يتميز بعدة علامات، أبرزها أن تكون العيون لامعة وبارزة وليست غائرة أو باهتة، كما يجب أن تكون الخياشيم حمراء أو وردية وخالية من أي روائح كريهة. وأضافت أن جلد السمكة يجب أن يكون لامعًا ومشدودًا، مع تماسك اللحم وعدم انفصاله بسهولة عند الضغط عليه.

وأكدت أن الرائحة تعد من أهم المؤشرات، حيث يجب أن تكون خفيفة ومقبولة وتشبه رائحة البحر، محذرة من شراء الأسماك ذات الروائح النفاذة أو الكريهة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك.

وشددت على ضرورة شراء الأسماك من أماكن موثوقة والحرص على حفظها في درجة حرارة مناسبة، لتجنب تعرضها للتلف أو التلوث، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ونصحت المستهلكين بضرورة طهي الأسماك جيدًا قبل تناولها، مع التأكد من نظافتها، حفاظًا على الصحة العامة.