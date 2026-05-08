الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الأضاحي 2026.. الخروف يبدأ من 11 ألف جنيه وهذه شروط الأضحية الشرعية

عبد العزيز جمال

تزامنًا مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026، الذي يوافق فلكيًا يوم الأربعاء 27 مايو، باتت أسعار الأضاحي محور اهتمام الكثيرين في الفترة الحالية، حيث تشهد أسواق الماشية في مصر حراكًا ملحوظًا نتيجة الاستعدادات المبكرة التي بدأها المواطنون والتجار على حد سواء، تحضيرًا لاستقبال أيام العيد المبارك وأداء شعيرة الأضحية المقدسة.

أسعار الأضاحي 2026 في الأسواق 

وفقًا للمؤشرات الحالية في أسواق الجملة والمزارع، جاءت أسعار الأضاحي لعام 2026 على النحو التالي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار قابلة للتغير وفقًا لمنطقة البيع وحجم الطلب والفروق بين المحافظات:

أسعار الخراف 2026

تشهد أسعار الخراف تنوعًا حسب نوع السلالة وجودة اللحوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الخروف البرقي: يتراوح سعر الكيلو القائم (الوزن الحي) بين 220 و250 جنيهًا، ويتميز هذا النوع بجودة عالية ولحومه مفضلة لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
  • الخروف الضأن البلدي: يتراوح سعر الكيلو القائم بين 200 و220 جنيهًا، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق نظرًا لسعره المناسب وجودته المقبولة.
  • ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 11 ألف جنيه فصاعدًا حسب الوزن والعمر والنوع، حيث أن الخروف الجيد للأضحية يزن عادة ما بين 35 إلى 45 كيلو جرامًا حيًا.

أسعار العجول 2026

تتنوع أسعار العجول حسب النوع (بقري أو جاموس) وحسب العمر والوزن، وجاءت الأسعار كالتالي:

العجل البقري: يبدأ سعر الكيلو القائم (الوزن الحي) من 170 جنيهًا ويصل إلى 195 جنيهاً للأنواع الممتازة، وتختلف الأسعار حسب جودة السلالة ومنطقة البيع.

العجل الجاموس: يتراوح سعر الكيلو القائم بين 155 و175 جنيهًا، حيث يُعد الجاموس أقل سعرًا نسبيًا من العجل البقري مع جودة لحوم عالية.

العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية: يبدأ سعره من 45,000 جنيه تقريبًا للأوزان المتوسطة، والتي تبدأ من 250 كيلو جرامًا حيًا فأكثر.

أسعار الماعز والجمال

الماعز: يتراوح سعر الكيلو القائم بين 250 و260 جنيهاً، وهو النوع الذي يفضله بعض المواطنين خاصة في المناطق الصعيدية والريفية، حيث تتميز لحوم الماعز بقوامها الخاص.

الجمال: يبدأ سعر كيلو القائم من 150 جنيهًا، ويعتبر لحم الإبل من اللحوم مرتفعة القيمة الغذائية، ويقبل عليه شريحة من المواطنين الذين يفضلونها كأضحية خاصة في المناطق الصحراوية.

شروط الأضحية الشرعية

حددت الشريعة الإسلامية عدة شروط لصحة الأضحية، يجب على كل مسلم يرغب في أداء هذه الشعيرة العظيمة أن يراعيها، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام

يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام التي حددها الشرع، وهي:

  • الإبل (الجمال)
  • البقر والجاموس
  • الغنم من ضأن وماعز

ولا تجوز الأضحية من غير هذه الأنواع، مثل الدواجن أو غيرها من الحيوانات غير المجترة.

ثانياً: بلوغ السن المحدد شرعًا

حدد الفقهاء سنًا معينًا لكل نوع من أنواع بهيمة الأنعام لتكون صالحة للأضحية:

  • الإبل: يجب أن تكون قد أتمت خمس سنوات على الأقل
  • البقر والجاموس: يجب أن يكون قد أتم سنتين على الأقل
  • الماعز: يجب أن يكون قد أتم سنة واحدة أو أكثر
  • الخراف (الضأن): يجب أن يكون قد أتم ستة أشهر على الأقل

ثالثاً: السلامة من العيوب المفسدة للأضحية

تشترط الشريعة أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التي تخل بالغرض من الأضحية، وتنقسم العيوب إلى نوعين:

عيوب مفسدة للأضحية (تمنع الإجزاء تمامًا):

  • العَور البيّن: وهو فقدان البصر من إحدى العينين أو كلتيهما بحيث يكون واضحًا ظاهرًا
  • المرض البيّن: وهو المرض الذي ظهرت أعراضه على الحيوان وأثرت على صحته العامة
  • العرج البيّن: هو العرج الذي يمنع الحيوان من المشي بشكل طبيعي مع بقية القطيع
  • الهزال الشديد: حيث يصل الحيوان إلى درجة لا يُعد فيها لحمًا أو يكون قد فقد قدرته على الحركة بسبب الضعف

عيوب غير مفسدة للأضحية (تجوز مع الكراهة):

  • العرج اليسير الذي لا يمنع المشي الطبيعي
  • كسر القرن دون زوال اللحم
  • خصي الذكر (وهو غير مكروه على الراجح وخاصة إذا كان الخصي أسمن)
  • ما ولد أذنها أو قرنها أو قطع طرف يديها أو رجليها ولا يمشي عليها أو قطع جزء من ذنبها

رابعاً: أن تكون مملوكة للمضحي بطريق شرعي

يشترط أن تكون الأضحية مملوكة للمضحي أو لمن ينوب عنه بإذنه، فلا تجوز الأضحية بحيوان مغصوب أو مسروق أو مرهون دون إذن المرتهن.

خامساً: وقت الذبح الشرعي

  • بداية الوقت: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ولا يصح الذبح قبل الصلاة
  • نهاية الوقت: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس ثالث أيام التشريق (وهي الأيام الأحد عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة)
  • عدد الأيام المتاحة: يكون وقت الذبح على مدار أربعة أيام: يوم العيد نفسه، وأيام التشريق الثلاثة التالية له

سادساً: النية والتقرب إلى الله تعالى

يشترط أن ينوي المضحي بها التقرب إلى الله تعالى، والأضحية عبادة خالصة لله لا يقصد بها التفاخر أو الرياء، بل يجب أن تكون بنية صادقة خالصة لوجه الله الكريم.

نصائح هامة عند شراء الأضحية

شراء الأضحية مبكرًا: يُفضل شراء الأضحية قبل العيد بأيام كافية لتجنب ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة قبل العيد

الفحص الدقيق: يجب فحص الأضحية جيدًا للتأكد من سلامتها من العيوب المفسدة قبل الشراء

شراء من مصادر موثوقة: يُفضل الشراء من المزارع المعروفة أو الأسواق الرسمية لضمان جودة الأضحية وسلامتها

الاستعانة بالخبراء: يمكن الاستعانة بأحد الأشخاص ذوي الخبرة في فحص الماشية للتأكد من اختيار الأضحية السليمة

توفير مكان مناسب: يجب تجهيز مكان مناسب للذبح قبل يوم الأضحية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية

الحفاظ على البيئة: بعد الذبح، يجب التخلص من المخلفات بطريقة صحية وآمنة حفاظًا على البيئة والصحة العامة

توقعات بارتفاع الأسعار مع اقتراب العيد

يتوقع تجار الماشية أن تشهد أسعار الأضاحي ارتفاعًا تدريجيًا كلما اقترب موعد عيد الأضحى، وذلك نتيجة زيادة الطلب مقابل محدودية العرض في الأيام الأخيرة.

لذلك، يُنصح المواطنون الراغبون في إقامة شعيرة الأضحية بشرائها في أقرب وقت ممكن قبل بدء ارتفاع الأسعار، مع ضرورة الحذر من عمليات الغش والنصب التي قد تنتشر في أسواق الماشية قبل العيد، وذلك بالتعامل مع التجار الموثوقين والذين لديهم سمعة جيدة في السوق.

أسباب القشعريرة المفاجئة
فيروس هانتا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
طريقة عمل قطايف البرجر
