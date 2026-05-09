تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المقر الجديد لـ جامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتعد جامعة سنجور، المعروفة باسم Université Senghor، منظمة دولية وأحد المشغّلين المباشرين الأربعة لمنظمة الفرنكوفونية.

تتمثل مهمة جامعة سنجور في إعداد كوادر إفريقية، مسؤولة وقادرة على الإبداع والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وهايتي. كما تكمن رؤيتها في أن تكون هي المنصة التي يُصنع ويُشكَّل فيها مستقبل إفريقيا وتُبتكر رؤاها.

شروط القبول في جامعة سنجور

يُشترط على المتقدمين للدراسة في جامعة سنجور الحصول على شهادة الليسانس كحد أدنى، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة. أما بالنسبة للمترشحين للحصول على المنح الدراسية، فيُشترط ألا يتجاوز عمرهم ٣٦ عامًا. ويتم القبول بناءً على عملية اختيار دقيقة تشمل دراسة الملف، واختبارًا تحريريًا، ومقابلة شفهية.

تستقبل الجامعة ١٠٠طالبًا حاصلين على منحة في كل دفعة، مع رسوم تسجيل سنوية قدرها ٤٠٠ يورو. كما ستقبل أيضًا ٥٠ طالبًا في السنة الأولى من الماستر و٤٠ طالبًا إضافيًا في السنة الثانية غير مستفيدين من المنحة، برسوم تسجيل سنوية قدرها٣٧٠٠ يورو.

ويستفيد الطلاب غير الحاصلين على منحة من نفس الخدمات الأكاديمية والمزايا التي يحصل عليها الطلبة الممنوحين، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص طوال مسيرتهم الدراسية.

الدبلومات والاعتمادات

يُعترف بالدبلومات الصادرة عن جامعة سنجور في الإسكندرية من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وكذلك من قبل المجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي (CAMES). وتعتمد هذه الدبلومات على نظام LMD الأوروبي.

المساهمة في التنمية المستدامة والالتزام بأهدافها

تعمل جامعة سنجور على دمج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل كامل ضمن برامجها وأنشطتها. وتُدرج هذه الأهداف بشكل صريح ضمن أساسيات التعلّم المراد تحقيقها في مختلف برامج الدراسة. كما تقدم الجامعة برامج بشهادات معتمدة، وتنظم ملتقيات علمية، وتشرف على أنشطة بحثية تركز على الصمود المناخي والتنمية المستدامة في إفريقيا.

تدعم الجامعة أيضًا انخراط طلابها من خلال نادي طلابي معني بأهداف التنمية المستدامة، يقوم بتنفيذ أنشطة ملموسة للتوعية. كما تحظى الجامعة بوسام PRME Chapter Africa التابع للأمم المتحدة، بما يعكس التزامها بإدماج مبادئ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في التعليم العالي.

وقد اعتمدت جامعة سنجور كذلك (TASK)، وهي وسيلة لتقييم المعرفة في مجال الاستدامة، كآلية هيكلية لتقييم كفاءات الاستدامة، حيث يتم تفعيلها على مدار السنة من خلال اختبارات وأنشطة توعوية، وموارد تعليمية، وورشات عمل موجهة. وقد أسهمت هذه الأداة في قياس تطور ملحوظ في معرفة الطلبة بالمجالات الأساسية للاستدامة.

وتُستكمل هذه المبادرات بتنظيم متكرر لفعاليات دولية ومشاريع بحثية تطبيقية، بما يعزز الأثر الاجتماعي والبيئي لبرامج التكوين بالجامعة.

دراسة الدكتوراه

سعيًا إلى تعزيز تأثيرها وتوسيع روابطها في المجتمع، والاستجابة بشكل أفضل لتحديات التنمية البشرية والمستدامة في إفريقيا، أطلقت جامعة سنجور في عام ٢٠٢٢ مدرسةً دكتورالية متعددة التخصصات، وبدأت في تطوير نشاط بحثي موجه نحو قضايا التنمية الأفريقية.

وتضم هذه المدرسة حاليًا ١٩ طالب دكتوراه، حيث تستعد أول دفعة منهم لمناقشة رسائلهم.

الفروع الجامعية لجامعة سنجور

ابتداءً من سنة ٢٠١٢، طورت جامعة سنجور شراكات على مستوى القارة الإفريقية بهدف نشر برامج ماجستير موجهة للكوادر العاملة، مما أدى إلى إنشاء ما يُعرف بـ«حُرُم سنجور».

وقد توسعت هذه الشبكة الهيكلية لتشمل ١٧ دولة، وهي: بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غينيا، المجر، مدغشقر، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تشاد، توغو، تونس وفيتنام، وذلك بالتعاون مع أكثر من ٥٠ مؤسسة شريكة تستضيف برامج جامعة سنجور أو برامج مشتركة، مما يعزز نمو المؤسسة وقدرتها على التأثير على المستوى العالمي.

وقد عملت الجامعة مع شركائها على تصميم برامج ماجستير تستجيب لاحتياجات محددة في مجال تعزيز القدرات، وغالبًا ما تكون غير مغطاة من قبل أنظمة التعليم الوطنية. وتستقبل هذه الحُرُم سنويًا حوالي ٥٠٠ دارس في برامج الماستر، أغلبهم في السنة الثانية، مع اعتماد مبدأ تعزيز الخبرة بالنسبة للطلبة الذين لم يستكملوا السنة الأولى من الماستر.

ويتولى الإشراف الأكاديمي حوالي ٢٠٠ أستاذ وخبير دولي من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما يضمن تنوع الخبرات، والتميّز الأكاديمي، والانفتاح على الواقع المهني. كما يتم تنسيق الدراسة بجميع الحُرُم الخارجية من قبل إدارة الحُرُم والشراكات، الموجودة في المقر الرئيسي بمصر، والمكلفة بمواءمة الممارسات الأكاديمية وتطوير الشبكة على المستوى الدولي.