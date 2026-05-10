أسعار باقات النت والأرضي الجديدة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت يبحث عنها المواطنون، عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، وذل في إطار خطة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

اسعار باقات النت والارضي الجديدة

باقات الإنترنت الأرضي

أجرت شركات الإنترنت الأرضي العاملة في السوق تعديلات جديدة على هيكل الباقات، تضمنت إعادة تنظيم الشرائح وإلغاء بعض العروض، بما يتماشى مع ارتفاع معدلات استهلاك الإنترنت وزيادة تكاليف التشغيل، إلى جانب التوسع في خدمات البيانات لمواكبة الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الاستخدامات اليومية والبث الرقمي والخدمات الإلكترونية.



إعادة هيكلة الباقات المتوسطة

شملت التعديلات إلغاء باقة 140 جيجابايت، التي كان يبلغ سعرها نحو 210 جنيهات شهريا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الباقات المتوسطة.

وفي المقابل، أصبحت باقة 150 جيجابايت، بسعر 260 جنيها شهريا قبل الضريبة، هي أقل باقة متاحة حاليا ضمن النظام الجديد، مع استمرار توفير باقات أخرى بسعات وأسعار مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات أوسع يشهدها قطاع الإنترنت الأرضي في مصر، بهدف إعادة ضبط الأسعار والسعات بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في استهلاك خدمات الإنترنت.

باقات جديدة للإنترنت والمحمول

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بإطلاق باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوفير خيارات أكثر تنوعا للمستخدمين.

وبدءا من اليوم، تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها، بدلا من أقل باقة سابقة التي كانت تقدر بنحو 210 جنيهات.

كما تضمنت القرارات توفير باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تطرح بسعر 13 جنيها، بهدف تقديم حلول اقتصادية تناسب مختلف الفئات.

تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

ومن بين القرارات الجديدة، إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، دعما لخدمات التعليم والتحول الرقمي.

لا زيادة في أسعار كروت الشحن

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات لا يشمل أسعار كروت شحن الرصيد، أو أسعار دقائق المكالمات الثابتة والمحمولة، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية، والتي ستظل دون أي زيادات.



أسعار كروت الشحن الحالية



جاءت أسعار كروت الشحن «الفكة» على النحو التالي:

كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 9.1 جنيه.

كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 11.55 جنيه.

كارت فئة 19.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 13.65 جنيه.

كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 18.2 جنيه.

كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 26.6 جنيه.

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة



بدأ تطبيق الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي اعتبارا من الأربعاء 6 مايو 2026، وجاءت كالتالي:

باقة 150 جيجابايت: 287.28 جنيه.

باقة 200 جيجابايت: 396.72 جنيه.

باقة 250 جيجابايت: 492.48 جنيه.

باقة 400 جيجابايت: 779.76 جنيه.

باقة 600 جيجابايت: 1020 جنيها.