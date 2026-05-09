قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمها قطار.. مصرع جامعية بمحطة تفهنا الأشراف بالدقهلية
الرئيس السيسي: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يعكس التزام مصر بدعم التعليم والتنمية في أفريقيا
دون الـ 90 جنيها.. تراجع في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. مشروع جديد لزيادة مهلة التصالح لـ 6 سنوات
ماكرون: الفرنكوفونية مشروع عالمي يعزز التنوع الثقافي ويحمي التعددية اللغوية
كان شغال في صيانة الكوبري.. البحث عن عامل سقط بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
ماكرون : التحالف بين مصر وفرنسا لأجل السلام والاستقرار
هل الحج الأكبر يوم عرفة أم يوم النحر؟ الإفتاء تحسم الجدل
سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
بالصور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان جهود السيطرة على حريق مخازن مصنع بقليوب
ماكرون : أحيي التزام مصر باستثمار 60 مليون يورو في جامعة سنجور
الرئيس السيسي: جامعة سنجور ركيزة لإعداد الكوادر الأفريقية ودعم التنمية بالقارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد نفاذ الباقة | 18موقعا إلكترونيا مجانيا من الحكومة لكل المصريين.. تعرف عليها

مواقع إلكترونية
مواقع إلكترونية
قسم الخدمات

​أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائمة محدثة تشمل أبرز المواقع الإلكترونية الحكومية والتعليمية التي يتاح للمستخدمين تصفحها والوصول إليها مجاناً، وذلك حتى في حال نفاذ باقة الإنترنت الخاصة بهم.

وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والتعليمية دون انقطاع.

تصنيف المواقع المتاحة

​وقد تم تصنيف المواقع المتاحة إلى فئتين رئيسيتين كالتالي:

​أولاً: أبرز المواقع الحكومية الخدمية

​تتيح هذه المواقع للمواطنين إنهاء معاملاتهم الرسمية والاطلاع على البيانات والشكاوى، وتشمل:

  1. ​بوابة مصر الرقمية: للمنصات الخدمية المتكاملة
  2. ​بوابة الشكاوى الحكومية: للتواصل المباشر مع الجهات المعنية
  3. ​موقع النيابة العامة: لمتابعة الخدمات القضائية والقانونية
  4. ​موقع الهيئة العامة للاستثمار: لخدمات المستثمرين وبيئة الأعمال
  5. ​موقع وزارة الداخلية: للخدمات الشرطية والأحوال المدنية
  6. ​الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: للوصول إلى البيانات الإحصائية الرسمية
  7. ​مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: للتقارير والدراسات الوطنية
  8. ​الهيئة العامة للاستعلامات: للمعلومات الرسمية عن الدولة المصرية

​ثانياً: أبرز المواقع والمنصات التعليمية

و​في إطار دعم منظومة التعلم عن بُعد، تضمنت القائمة المواقع التالية:

  1. ​بنك المعرفة المصري: أكبر مكتبة رقمية تعليمية في المنطقة
  2. ​بوابة التعليم الإلكتروني: التابعة لوزارة التربية والتعليم
  3. ​منصة مدرستنا بلس: للمحتوى التعليمي المرئي
  4. ​موقع وزارة التعليم العالي: لمتابعة شؤون الجامعات والطلاب
  5. ​المجلس الأعلى للجامعات: للتنسيق والقرارات الأكاديمية
  6. ​منصة ذاكر: المخصصة للمراجعات والمناهج الدراسية
  7. ​موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
  8. ​منصة حصص مصر: للدروس التفاعلية
  9. ​موقع التنسيق الإلكتروني: لطلاب الشهادات العامة والفنية
  10. ​مواقع الجامعات المصرية: المواقع الرسمية لمختلف الجامعات الحكومية

 باقات جديدة بأسعار مخفضة

وكان وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت في مصر بطرح باقات جديدة بأسعار مخفضة، بالتوازي مع إقرار تحريك جزئي لأسعار بعض الخدمات القائمة.

و​أعلن الجهاز عن توفير بدائل اقتصادية تقل تكلفتها عن الباقات الحالية بنسب كبيرة، وجاءت كالتالي:

​الإنترنت الأرضي: إتاحة باقة جديدة بسعر 150 جنيهًا فقط، كبديل أقل تكلفة من الباقة الحالية التي تبدأ من 210 جنيهات.

​باقات المحمول: إتاحة باقة اقتصادية بسعر 5 جنيهات، بديلة لأقل باقة حالية والتي تبلغ 13 جنيهًا.

و​أوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لمواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية، حيث تقرر:

  • ​زيادة تتراوح بين 9% إلى 15% على بعض الباقات (شاملة الضرائب)
  • ​ثبات كامل في أسعار دقيقة الصوت (للثابت والمحمول)
  • ​لا زيادة في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحافظ الإلكترونية.
تنظيم الاتصالات مواقع إلكترونية مواقع تعليمية جهاز تنظيم الاتصالات منصة مصر الرقمية باقة الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

الزمالك

الكاف يفاجئ الزمالك قبل ساعات من نهائي الكونفدراية.. ماذا حدث؟

كريستيانو رونالدو

رونالدو يطارد المجد التاريخي.. كم هدفا يفصل الدون عن الحاجز الأسطوري؟

جيف بيزوس يدرس بيع يخته الأسطوري مقابل 500 مليون دولار

جيف بيزوس يدرس بيع يخته الأسطوري مقابل 500 مليون دولار

بالصور

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد