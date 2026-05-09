بعد نفاذ الباقة | 18موقعا إلكترونيا مجانيا من الحكومة لكل المصريين.. تعرف عليها

​أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائمة محدثة تشمل أبرز المواقع الإلكترونية الحكومية والتعليمية التي يتاح للمستخدمين تصفحها والوصول إليها مجاناً، وذلك حتى في حال نفاذ باقة الإنترنت الخاصة بهم.

وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والتعليمية دون انقطاع.

تصنيف المواقع المتاحة

​وقد تم تصنيف المواقع المتاحة إلى فئتين رئيسيتين كالتالي:

​أولاً: أبرز المواقع الحكومية الخدمية

​تتيح هذه المواقع للمواطنين إنهاء معاملاتهم الرسمية والاطلاع على البيانات والشكاوى، وتشمل:

​بوابة مصر الرقمية: للمنصات الخدمية المتكاملة ​بوابة الشكاوى الحكومية: للتواصل المباشر مع الجهات المعنية ​موقع النيابة العامة: لمتابعة الخدمات القضائية والقانونية ​موقع الهيئة العامة للاستثمار: لخدمات المستثمرين وبيئة الأعمال ​موقع وزارة الداخلية: للخدمات الشرطية والأحوال المدنية ​الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: للوصول إلى البيانات الإحصائية الرسمية ​مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: للتقارير والدراسات الوطنية ​الهيئة العامة للاستعلامات: للمعلومات الرسمية عن الدولة المصرية

​ثانياً: أبرز المواقع والمنصات التعليمية

و​في إطار دعم منظومة التعلم عن بُعد، تضمنت القائمة المواقع التالية:

​بنك المعرفة المصري: أكبر مكتبة رقمية تعليمية في المنطقة ​بوابة التعليم الإلكتروني: التابعة لوزارة التربية والتعليم ​منصة مدرستنا بلس: للمحتوى التعليمي المرئي ​موقع وزارة التعليم العالي: لمتابعة شؤون الجامعات والطلاب ​المجلس الأعلى للجامعات: للتنسيق والقرارات الأكاديمية ​منصة ذاكر: المخصصة للمراجعات والمناهج الدراسية ​موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ​منصة حصص مصر: للدروس التفاعلية ​موقع التنسيق الإلكتروني: لطلاب الشهادات العامة والفنية ​مواقع الجامعات المصرية: المواقع الرسمية لمختلف الجامعات الحكومية

باقات جديدة بأسعار مخفضة

وكان وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت في مصر بطرح باقات جديدة بأسعار مخفضة، بالتوازي مع إقرار تحريك جزئي لأسعار بعض الخدمات القائمة.

و​أعلن الجهاز عن توفير بدائل اقتصادية تقل تكلفتها عن الباقات الحالية بنسب كبيرة، وجاءت كالتالي:

​الإنترنت الأرضي: إتاحة باقة جديدة بسعر 150 جنيهًا فقط، كبديل أقل تكلفة من الباقة الحالية التي تبدأ من 210 جنيهات.

​باقات المحمول: إتاحة باقة اقتصادية بسعر 5 جنيهات، بديلة لأقل باقة حالية والتي تبلغ 13 جنيهًا.

و​أوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لمواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية، حيث تقرر: