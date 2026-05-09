قبل الذبح.. 20 علامة تكشف لك الأضحية السليمة من غيرها

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، تتزايد جهود التوعية لضمان وصول لحوم آمنة وسليمة إلى المواطنين، خاصة مع الإقبال الكبير على شراء الأضاحي من الأسواق والمزارع والمنافذ المختلفة.

 وفي هذا السياق، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة وتحت إشراف بيطري كامل، مع التأكد من وجود الأختام الرسمية على اللحوم، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة وجزارين ملتزمين بالاشتراطات الصحية.

وفي إطار حماية المستهلك من الغش أو تداول لحوم غير صالحة، أكدت الوزارة أن مرحلة ما بعد الذبح لا تقل أهمية عن اختيار الأضحية نفسها، حيث توجد علامات واضحة يمكن من خلالها التأكد من جودة اللحوم، من أبرزها أن يكون لون اللحم طبيعيًا ويتراوح بين الأحمر الفاتح والغامق حسب النوع والعمر، وأن يكون القوام متماسكًا غير رخو ويعود لطبيعته عند الضغط عليه، مع خلوه من أي بقع داكنة أو تغيرات غير طبيعية أو تجمعات دموية داخل النسيج.

كما أوضحت أن الرائحة تمثل مؤشرًا مهمًا، إذ يجب أن تكون طبيعية وخالية من أي روائح كريهة، إلى جانب ضرورة أن يكون الملمس الخارجي جافًا وغير لزج أو مخاطي، مع تجانس واضح في اللون والقوام.

علامات الأضاحي الجيدة

وعلى مستوى مرحلة الاختيار قبل الشراء، شددت الوزارة عبر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أهمية الفحص الدقيق للأضحية وهي حية، باعتباره العامل الأساسي لتحديد حالتها الصحية، حيث يجب أن تتميز بالنشاط والحيوية والوقوف المتزن دون خمول، وأن تكون العينان صافيتين لامعتين خاليتين من الاحمرار أو الإفرازات، مع تنفس طبيعي منتظم دون سعال أو إجهاد، وأن يكون الأنف نظيفًا خاليًا من أي إفرازات.

وأضافت أن الفم واللسان يجب أن يكونا خاليين من الالتهابات أو القرح أو اللعاب الزائد، كما ينبغي أن يكون الصوف أو الشعر ناعمًا ونظيفًا ومتماسكًا دون تساقط ملحوظ، مع سلامة الجلد وخلوه من الجروح أو التورمات أو التشققات، إضافة إلى عدم وجود أي دمامل أو عيوب ظاهرية في الجسم.

مواصفات البنية   الجسدية للأضحية

وأكدت الوزارة أن البنية الجسدية للأضحية تعكس جودة اللحم بشكل مباشر، لذلك يجب أن تتمتع بقوائم قوية مستقيمة دون عرج، مع امتلاء طبيعي في مناطق الصدر والظهر والرقبة، بما يدل على صحة التغذية. وحذرت من بعض الممارسات الخادعة مثل إعطاء الحيوان مياهًا أو أملاحًا لزيادة حجم البطن بشكل وهمي، مشددة على ضرورة فحص منطقة الكرش للتأكد من الامتلاء الحقيقي، وكذلك فحص المنطقة الخلفية للتأكد من سلامة الجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الوعي الاستهلاكي يمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين خلال موسم الأضاحي، مؤكدة أهمية اتباع الإرشادات البيطرية بدقة لتجنب شراء حيوانات غير صالحة.

وشددت أيضًا على ضرورة التعامل مع جزارين موثوقين والالتزام بالذبح داخل مجازر معتمدة تحت إشراف بيطري كامل، لضمان سلامة اللحوم المطروحة في الأسواق خلال موسم عيد الأضحى 2026.

الأضاحي الأضحية شروط الأضاحي السليمة الأضحية السليمة الزراعة

