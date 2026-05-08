احذر هذه العيوب.. علامات مهمة يجب التأكد منها قبل شراء الأضحية| فيديو

كشف الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أبرز الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية، والعلامات التي يجب التأكد منها قبل الشراء، لضمان صحة الأضحية وقبولها شرعًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أحمد المشد، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأضحية تعد من الشعائر الإسلامية العظيمة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدًا أن أول شروط صحة الأضحية هو أن تكون بنية الأضحية وأن يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا يُحتسب أضحية شرعية، مشيرًا إلى أن وقت الأضحية يبدأ عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى مباشرة ويستمر حتى قبل غروب شمس رابع أيام العيد، المعروف بآخر أيام التشريق.

وأكد أن بعض الأشخاص يعتقدون أن الذبح في أي وقت يكفي لأداء الشعيرة، إلا أن التوقيت من الأمور الأساسية التي حددها الشرع لصحة الأضحية.

وأشار أحمد المشد إلى ضرورة التأكد من خلو الأضحية من العيوب الظاهرة قبل شرائها، موضحًا أن هناك علامات أساسية يجب الانتباه إليها، أبرزها:

ألا تكون الأضحية عرجاء بشكل واضح



ألا تكون عمياء أو فاقدة للبصر



خلوها من الأمراض والإصابات الظاهرة



أن تكون سليمة الحركة والنشاط



عدم وجود هزال شديد يؤثر على صحتها



